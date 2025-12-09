玩命拍照！遊客跳躍橫跨「懸崖」3公尺寬裂縫

山東網紅景點劈山，有遊客大膽在崖壁上跳躍，跨過約3米寬的裂縫，過程中只要一失足就可能墜谷。（圖／翻攝自微博＠新京報）





為了拍網美照冒險玩命！山東一處網紅景點劈山，因為崖壁中間有條大裂縫而走紅，但卻有遊客大膽在崖壁上跳躍，跨過約3公尺寬的裂縫，過程中只要一失足就可能墜谷，讓人看了捏把冷汗。

幾名男子來回在崖壁的裂縫中間奔跑跳躍讓人看了捏把冷汗，但一失足可能命都沒了，目擊民眾透露當時這四名遊客登山還出動空拍機紀錄，其中兩人挑戰跳躍裂縫寬約兩到三公尺的懸崖。

景點相關負責人：「這個山它屬於那種開放性的野山，沒有具體的管理人，我們盡快這幾天就想辦法，給刷上標語，回頭或者拉上警戒帶什麼的。」

這其實是山東濰坊一座知名的網紅景點劈山，因為崖壁好像被閃電劈到中間出現裂縫，但有些遊客卻大膽玩命實在非常危險，在深圳的牙排山就有登山客因為在峭壁上滑手機結果失足，同行友人目睹全都嚇壞，男子疑似重心不穩腳滑往後墜落山谷，當時他另一隻手就正在使用手機，不過後來幸好順利被救起意識清楚沒有生命危險。

墜谷當事男子：「其實我當時不是在玩手機，我說我手機也拿出來幫你們拍，結果左腳就踩到那半邊，那幾個石頭下面一下就垮掉了。」

男子回想垂當時直墜落約40公尺真的以為自己要完蛋了，還好有樹木緩衝保住一命，但為了拍出搶眼照片現在還流行這種越野飛坡打卡，讓人坐在坡道上，越野車加速從後方飛起然後急煞看起來好像相當帥氣，但只要車輛有任何閃失擺拍就可能命喪輪下，就有網友諷刺這些人想要拍網紅照炫耀連安全都不顧，賠上性命難道值得嗎。

