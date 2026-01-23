玩命直播！無繩攀岩王直攻台北 101《Skyscraper Live》就在Netflix：危險就是重點！
1. 傳奇極限運動家艾力克斯霍諾德挑戰無繩攀登台北 101全球直播
2. 他指出活動高風險但非魯莽：來自準備與建築設計
3. 回應「作秀」質疑：危險本身就是重點
【文／李子凡】無繩攀岩（free solo）傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）周六（1/24）將在Netflix直播節目《Skyscraper Live》，以無繩、無安全網方式攀爬台北101，挑戰史上規模最大的城市無繩攀登就在《赤手獨攀台北101：直播》。但這位資深職業攀岩家，對這項玩命的壯舉相當淡定。回應「作秀」質疑，他說「危險本身就是重點」面對外界批評這只是噱頭，他直言這類挑戰本來就不可能被「做得完全安全」，危險正是其核心。他也笑稱，批評的人若有機會也會想爬，且多半最後還是會收看直播。
40歲的艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）已有30年無繩攀登經驗。9年前，他因成為史上首位在美國優勝美地國家公園、徒手攀上高達1000公尺的花崗岩巨壁——酋長岩（El Capitan），完成完整路線無保護獨攀的攀岩者而成名，過程被拍成2018年紀錄片《赤手登峰》 （Free Solo），該作品刷新了世人對極限運動的想像，更一舉奪下奧斯卡最佳紀錄片，成為運動紀錄片史上的里程碑。他曾在受訪時解釋為何熱愛攀岩，「我熱愛身體的移動方式，也喜歡身處在岩壁上的感覺。攀岩帶來的快樂，其實和跑步或游泳很像，只是差別在於 —— 它不是水平移動，而是垂直向上。」
接下來他選在台灣展開最新一次挑戰。他向CNN表示，這次挑戰是自己的「畢生夢想」。他認為這項壯舉就像是現場轉播的足球或 MMA 比賽，只是「看起來更戲劇化，因為後果嚴重得多」。
談及這次大膽攀登的風險時，霍諾德坦言：「如果真的發生意外，我可能會死。不過說實話，在這棟建築上其實也不完全是這樣，因為幾乎每隔幾層樓就有陽台。這棟建築的幾何結構與外型，讓你在很多地方即使墜落也不一定會致命，某種程度上反而比許多自然岩壁的攀登目標還安全。」他說：「我覺得一切都會沒問題。」
其實在紀錄片《赤手登峰》裡，也揭露了一個關於霍諾德的驚人生理特質：他的杏仁核活動明顯偏低，也就是他幾乎不會對引發恐懼的刺激產生反應，這解釋了他在攀爬令人望而生畏的巨岩時，為何能保持異常冷靜——相較於一般人，他幾乎沒有明顯的「戰或逃」反應，讓他得以在恐懼感大幅降低的狀態下行動。
他指出，攀登台北101的這場表演核心，正是它本身所蘊含的危險性，「過去這幾乎就像是一個電視節目，現在變成 Netflix 的計畫，大家都說：『太好了，這一定很適合電視。』接著又會問：『那要怎麼確保安全？』但我會說：『重點就在於它本質上並不安全。』我認為這是安全的，而安全來自於準備、訓練與反覆排練。但你不可能把它變成電視台高層想像中的那種『安全』。」
對於外界批評這場活動只是「噱頭（stunt）」，霍諾德回應表示，活動公布後，網路上確實出現不少聲音質疑：「為什麼要做這種事？這很蠢，這不算攀岩。」他說，「我完全能理解這些說法，也明白為什麼有人會這樣想。但我也會想，如果他們有機會爬這棟樓，他們也一定會去爬，因為真的很酷、很好玩。而且老實說，大多數這樣批評的人，最後還是會看直播。」
他最後笑著說：「我想這不會成為定義我一生的那次攀登，除非我真的掉下來....你就是忍不住要開點玩笑。」《Skyscraper Live》將於台灣時間 1月 24日上午 9點在 Netflix 全球直播。
