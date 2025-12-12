玩命追緝！婦遭詐130萬親友團計誘車手當街圍捕 孝女趴引擎蓋攔車遭二度輾壓重傷

婦遭詐130萬親友團計誘車手當街圍捕，孝女趴引擎蓋攔車遭二度輾壓重傷，台中地檢署依殺人未遂罪嫌起訴吳姓車手。

台中邱姓婦人遭詐騙130餘萬元，為討回血汗錢，邱婦親友團決定自設圈套引誘吳姓車手現身再予圍捕，不料卻演變成驚心動魄的街頭追逐戰！邱婦女兒見吳男駕車抵達當場趴上引擎蓋「肉身攔車」，吳男則猛踩油門高速狂飆，將邱婦女而甩下車後還倒車兩度碾壓，導致她傷勢嚴重，被台中地檢署依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警查出，60多歲的邱婦今年9月間誤信詐騙集團話術，加入投資群組交易虛擬貨幣，前前後後共遭詐130多萬元。邱婦兒女、女婿等親友團私下商量後，決定再拿出4萬元現金誘捕車手，雙方約在台中太平區一家速食店面交款項，親友團再伺機逮人。

今年9月11日，吳姓詐團車手依上線指示駕車抵達現場，親友團見狀立刻一擁而上準備圍捕，吳男察覺中了圈套，立刻猛踩油門掉頭逃逸。不料此時，邱婦女兒竟直接跳上吳男座車引擎蓋，企圖肉身攔車，但吳男不僅沒有停車，反而一路在太平市區以逼近90公里時速狂飆，途中為甩掉邱婦女兒，還不時緊急煞車、蛇行甚至逆向行駛，邱婦女兒最後在吳男高速行駛約1.5公里後氣力用盡，在豐年公園附近被重重甩落地面。

檢方查出，當時邱婦等人也騎車追到現場，發現女兒被甩下車後，吳男還兩度倒車輾壓，導致她傷勢嚴重，吳男隨後迴車逃逸，不久被線上警網緝捕到案。

檢方偵查時發現，吳男體內驗出高濃度的安非他命陽性反應，明顯是毒駕犯案，吳男則辯稱他當時以為是警察要抓人，因為害怕才駕車逃跑，也不知道趴在引擎蓋上的人是誰，只想先甩開再說。

中檢偵查後認定，吳男不顧邱婦女兒若遭甩落極可能被輾壓致死的高度風險，僅為脫免圍捕就反覆急駛急煞、甩動車頭，尤其在被害人遭輾壓後還再次移動車輛倒車輾壓，顯然具有殺人不確定故意，依殺人未遂罪將他起訴。



