玩命關頭男星轉發攻擊案影片 外國網友：在美國早已被開槍打成蜂窩

台北市中山捷運站及北車周邊昨（19）晚發生一起無差別砍人攻擊事件。27歲嫌犯張文當天連續策劃並實施多起攻擊行動，先在捷運中山站前投擲煙霧彈，隨後手持長刀砍傷路人，並闖入誠品南西店，引發全台震驚，也受到國際媒體關注。

事件曝光後，連好萊塢電影《玩命關頭》男星泰瑞斯·吉布森也在社群平台轉發相關影片，引發大量外國網友討論。許多人對事件感到震驚，質疑路人袖手旁觀的狀態，在危急情況下缺乏危機意識。甚至有人留言，「拜託告訴我這是AI影片」，也有網友指出，若此事發生在美國，嫌犯應該早就被開槍打成蜂窩。

男星泰瑞斯·吉布森在社群平台轉發相關影片，引發大量外國網友討論。圖／翻攝自IG@tyrese

吳淡如才到北車接女兒 曝驚險過程「捏冷汗」

事發當晚，知名作家吳淡如恰巧前往北車接女兒放學，得知事件後，她直呼捏了一把冷汗，並為傷者祈福。事件也引發社會對公共安全與治安問題的高度關注。

綜藝大哥吳宗憲也說重話表示，「怵目驚心，反社會人格」；來台定居的港星杜汶澤宣布，將把自己經營的麵館當天的所有收益（不扣除成本）全數捐給在北車事件中不幸喪命的余姓男子家屬。他表示，「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛，放下對自己和別人的執著，改變世界從自己的心開始。」

※犯罪行為，請勿模仿

台北／張綺云 責任編輯／蔡尚晉

