玩命關頭跑車拉風 祭車不免俗

超跑身價不菲，紅頭法師用香爐祭車時，都會要求車主在旁陪同。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

很多人都看過玩命關頭，片中男主角馮迪索所飾演的「唐老大」其黑色座車DODGE STR，甚少在台灣街道可見，最近有人花了七位數以上的代價，買來全台僅進口兩台的DODGE STR二手車，日前開到開基玉皇宮請紅頭法師淨化一下車子，造型顯眼，吸引民眾圍觀。

一對年輕車主所擁有的這輛Dodge SRT，發出炸裂般廝吼的低音，不時還出現類似「咳嗽」的引擎聲，至為震撼。它搭配HEMI 392引擎，六千四百ＣＣ的超大排氣量，入夜時前車燈還會發出兩道很夢幻的紫色光，堪稱浪漫超跑。

廣告 廣告

一對年輕夫擁有的電影“玩命關頭”主力跑車DODGE SRT，車頭還會發出夢幻的紫光。(記者陳俊文攝 )

車主表示，這輛「唐老大」開的限量超跑，當時全台僅引進兩輛，他買的這一輛車齡已十年，光繳牌照稅就要九萬多元，每年繳稅的季節都要心痛一次。

車主購買它的原因當然是外型酷眩，深深被其吸引，當然還有電影「玩命關頭」的加持，但要懂車的人才知其偉大。

有人詢問車主，最高可飆速到多少？車主說，時速三百公里應沒問題，只是他目前還不想演「玩命關頭第十二集」，先開著拉拉風就好。

很多人買二手車都會先開到開基玉皇宮祭一下車子，因不知前手車主發生過什麼事，讓二手「新」車淨一下再上路比較安心。