玩命關頭！客運司機方向盤上「嗑片」 看媽祖遶境 警方開罰將「從嚴認定」

屏東客運楊姓駕駛載客時，邊開車邊觀看宮廟遶境影片。翻攝 WOWtchout-地圖型行車影像分享平台

屏東縣政府昨（8日）在潮州轉運站盛大舉行年度優良駕駛頒獎典禮，高調表揚服務態度、操守與行車穩定性表現突出的客運駕駛。就在縣府致力於為公共運輸形象「鍍金」，網路流傳的客運駕駛邊開車、邊觀看白沙屯媽祖遶境影片，直接打臉縣府。屏東警方將從嚴認定駕駛員是否危險駕車，若行為屬實，將依《道路交通管理處罰條例》開罰6000元到3萬6000元。

一段令人怵目驚心的「玩命」影片在網路上瘋傳，揭露屏東某客運公司的楊姓駕駛，竟公然將手機橫置於方向盤上，無視乘客與用路人的生命安全，邊開車邊觀看宮廟遶境活動的影像。由於事發地位於交通繁忙的屏東車站附近，這場公然的分心駕駛行為，讓整車乘客宛如深陷險境。

廣告 廣告

根據網路流傳的影片，該屏東客運楊姓駕駛把手機放在方向盤上，播放著疑似與「白沙屯媽祖」遶境相關的影片，甚至在路口轉彎時仍看得十分開心。這段由後方乘客拍攝並在YT頻道「Wowtchou-地圖型行車影像平台分享」曝光後，立即引發社會譁然。有民眾震驚痛批：「怎麼這麼厲害，實在是太危險了！」強調職業駕駛手中掌握著所有乘客的生命安全。

針對這起嚴重事件，轄區屏東警分局迅速做出回應，指出行車中觀看手機影片屬於危險的「分心駕駛」行為。雖然警方尚未接獲正式檢舉，但強調將會「從嚴認定」該行為對行車安全的影響程度。

這名漠視法規的客運駕駛，恐將面臨鐵飯碗不保的危機，甚至收到高額罰單。警方表示，將依據《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款危險駕車規定，對其處以新臺幣6000元以上，最高達3萬6000元以下的罰鍰。屏東監理站也表示，除了對駕駛開罰，也會同步查核屏東客運是否善盡了管理責任。

至於涉事的公司，屏東客運業務部副理證實上週已接獲相關影片投訴。公司內部認定此舉屬於「嚴重違規情況」。雖然公司不便透露具體懲處細節，但承諾一定會對該名平日表現中規中矩，但對遶境影片有興趣的楊姓駕駛長，祭出「較嚴厲的懲處內容」。



回到原文

更多鏡報報導

公職夢碎！73歲阿公載29歲孫赴國考 台11線「猛撞電箱車頭爛」祖孫雙亡

襲警前科男「斧頭狂斬女警」遭羈押 法官怒揭：曾持刀械數次襲警

信義區警追捕毒蟲失控「BMW撞進車陣」 2騎士被撞飛！警拔槍喝止瞬間曝