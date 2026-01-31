《玩命關頭》新電影要來了！馮迪索曝上映日期、片名

經典動作電影《玩命關頭》系列已推出10部影片，每部票房都相當不錯，從未跌出1億美元，當中最高的是揮別家人保羅沃克（Paul Walker）的《玩命關頭7》，狂掃15億美元（約468億台幣）。而現在「玩命」大家長馮迪索也在社群平台上宣布第11部的上映日期，預計在2028年的3月上映。

馮迪索貼出一張與逝世藝人保羅沃克（Paul Walker）在第一集的經典合照，並寫下「沒人說過這條路會輕鬆，但這是我們自己的路。這條路塑造了我們，也成為了我們的傳承，而這份傳承將永世長存。」

馮迪索也同時公布玩命關頭第11集的片名《Fast Forever》（中文片名尚未定案），並確認這部作品將於2028年3月17日上映。

劇情方面，馮迪索去年6月接受採訪時透露，故事的主軸拉回街頭賽車，且他所飾演的「唐老大」和保羅沃克生前飾演的「布萊恩歐康諾」將會團圓，但到底會如何呈現外界相當期待。

責任編輯／陳俊宇

