《玩命關頭》最終章定檔2028 馮迪索感性PO出與保羅沃克合照

賣座系列電影《玩命關頭》完結篇正式定檔將在2028年3月17日上映，片名則為《Fast Forever》，主演馮迪索也在社群上發出2001年電影中和已故保羅沃克的劇照，並感性發文寫下：「沒人說這條路會很輕鬆，但這是屬於我們的路。它定義了我們，也成了我們的傳奇，而這個傳奇將會永遠長存。」

保羅沃克2013年因為車禍事故驟逝，《玩命關頭7》用的正是他親兄弟替身加上特效結合來完成。不過馮迪索也曾經多次強調，沒有保羅沃克的完結篇不完整，似乎暗示了最後將會以某種形式讓保羅飾演的角色再次出現，並上演世紀團圓，不過會以什麼樣方式呈現他並未透露。

《玩命關頭 X》上篇留下了「唐老大」遭到暗算的伏筆，相當吊人胃口。電影預計集合馮迪索、蜜雪兒羅卓葛茲、傑森史塔森等原班人馬回歸外，在上一部飾演反派的「水行俠」傑森摩莫亞，以及驚喜回歸的巨石強森、蓋兒加朵也有機會出現在完結篇中。

