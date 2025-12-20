《玩命關頭》男星也轉發北捷恐攻畫面 網友疑為什麼不跑？

台北19日晚間北車、中山一帶傳出持刀攻擊事件，《玩命關頭》男星泰瑞斯也轉發，引發海外網友熱議。（圖／翻攝自IG／tyrese）





台北市昨（19日）晚間台北車站至中山站周邊驚傳持刀傷人事件，現場民眾尖叫奔逃、畫面震撼，相關影片隨即在社群平台快速擴散。此事件也引發國際關注，《玩命關頭》系列男星泰瑞斯．吉布森（Tyrese Gibson）也在Instagram轉發影片，讓海外網友湧入留言，直呼「拜託告訴我這是AI」。

泰瑞斯於昨晚在IG分享相關影像後，留言區出現大量外國網友評論，有人對現場旁觀者的反應感到不可思議，質疑「為什麼還站在那裡看？」、「快跑啊！」、「他們都站在那裡等著看接下來會發生什麼」，甚至以其他國家治安環境做對比，出現「在某些地方可能早就被制止」等說法，也有網友反過來表示難以置信，直言「不敢相信這會發生在台灣」，並一再詢問影片真實性，「希望這只是AI」。

另有網友指出，台灣社會平時較少發生此類暴力事件，民眾可能因此缺乏即時警覺與應變經驗，直言「這並非他們習以為常的狀況，自然不會時刻保持高度戒備」；也有人以國外情境對比表示，「這裡要是美國，他早就被射成蜂窩了」，若事件發生在治安環境截然不同的國家，現場反應恐怕會更為迅速，甚至出現截然不同的制止方式。



