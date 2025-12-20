《玩命關頭》男星轉發北捷隨機砍人片 網驚：在美國早被射成蜂窩

台北捷運昨（19日）晚間發生隨機攻擊案，造成包括嫌犯在內４人死亡、11人輕重傷。除國際通訊社及全球各國媒體紛紛迅速對此事件進行報導外，電影《玩命關頭》系列美國男星泰瑞斯·吉普森（Tyrese Gibson）也在社交媒體上轉發相關影片，並引起了大量網友討論。

《玩命關頭》男星 泰瑞斯·吉普森 轉發北捷隨機砍人片。（圖／翻攝臉書「 Tyrese Gibson」 ）

泰瑞斯在個人 Instagram 轉發的影片，為嫌犯張文（27歲）在北捷中山站外馬路上投擲煙霧彈後，手持長刀隨機攻擊路人的行凶過程，血腥畫面已被事前進行馬賽克處理。

許多海外網友看完後十分震驚，紛紛在泰瑞斯的發文下留言，不少人認為台灣民眾反應過於冷淡，並指出如果事件發生在美國，情況可能會截然不同。「如果這是在美國，他早就被射成蜂窩了」、「我猜這事情在台灣一定不常發生，所以每個人才都沒有危機意識」、「所有人都只是站在原地，看著他衝過來準備等死？」、「拜託告訴我這是AI」，「那麼多車，居然沒人想到直接把這個惡魔輾過去。願所有喪命的靈魂安息」。

據悉，張文19日下午5時24分，先在台北車站M7出口附近丟擲煙霧彈，遇一名57歲保全余姓男子阻擋後，將對方刺成重傷，送醫後不治，接著徒步前往北市中山站商圈，在旅館藏匿換裝後，又來到在中山站捷運出口前方丟擲煙霧彈，並持長刀對沿路民眾揮刀狂砍後進入百貨公司。最後張文在被警力包圍後於誠品南西店南側五樓墜樓，在晚間近8時放棄急救身亡。

