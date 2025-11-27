《玩命關頭》迷瘋了！保羅沃克最愛的Ford GT、喊價破1700萬
記者鍾釗榛／綜合報導
你願意花多少錢收藏一輛由保羅沃克親自開過的傳奇跑車？美國拍賣網站拍賣一輛2005年Ford GT，出價衝破55萬美元（約台幣1700萬），還持續往上加碼。拍賣資訊指出，這輛GT曾是沃克生前珍藏之一，但詳細入手來源並未公開。
稀有Mark IV紅更搶手
這輛Ford GT最大魅力就在外觀稀有度。它是當年僅有14輛採用Mark IV紅、卻不搭配賽車條紋的特殊版本，幾乎可說是館藏級等級。車上還能看到Steve Saleen親筆簽名，但整體仍保持高度原廠風格。
手排後驅讓收藏家直接心動
動力核心同樣經典，搭載5.4升機械增壓V8、擁有550匹馬力與500磅呎扭力，透過Ricardo六速手排送到後輪，完全是美式性能的象徵。懸吊換上Penske避震、Accufab節氣門與ECU升級，排氣系統也換上更帶勁的版本。
原廠選配全保留
配上前19、後20吋ADV.1輪圈與Pilot Sport Cup 2輪胎，還附一組BBS鍛造圈與Eagle F1輪胎。車輛當年的高檔選配McIntosh CD音響、紅色卡鉗都完整留存。內裝以烏木皮革搭配鋁地板、免鑰匙進入、空調與一鍵啟動一應俱全。
剛保養完狀態極佳
這台GT行駛約37,001英里，Carfax確認無事故、產權乾淨。本月剛完成機油、電瓶、火星塞等保養。自沃克離世將近12年，他的收藏車屢屢成為拍賣焦點，而此次這輛稀世Ford GT，再次讓全球車迷暴動。
