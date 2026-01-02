玩命！國道路肩停車整排為看煙火 警方鳴笛驅離

雲林縣 / 綜合報導

雲林的遊樂區，跨年夜施放長達10分鐘的跨年焰火，吸引大批民眾欣賞，不過鄰近遊樂區的國道3號，卻有駕駛人經過時，刻意放慢速度欣賞焰火，甚至還有一整排車臨時停在路肩，相當誇張，由於國道最低速限是時速60公里，任意減速或臨時停車非常危險，警方立刻上前鳴笛驅離。

雲林遊樂區，跨年夜施放長達10分鐘的焰火，吸引大批遊客欣賞，而就在焰火施放時，鄰近的國道三號，經過的車輛都紛紛放慢車速欣賞焰火，甚至路肩還有一整排車輛臨時停車，相當誇張。

國道警方立刻上前，鳴笛驅離，這些車輛才紛紛駛離，但都還是放慢車速，欣賞眼前的跨年焰火，民眾：「我覺得這樣很危險，因為這樣有可能，你還沒有跨年，就先跨越生死線，為什麼不好好找一個地方，停下來看，國道上就是車速比較快，你如果後面的車，不知道前面的車速的話，會追撞上去。」

國道最低速限是時速60公里，當時路況也沒有塞車，但這些車輛為了欣賞焰火，都明顯減速，相當危險。國道八大隊交通組巡官張力仁說：「驟然減速，違規停車及行駛路肩等交通違規行為，處新台幣3千元以上，6千元以下罰鍰。」

國道警方在跨年前，就加強宣導民眾，避免為觀賞跨年焰火而放慢車速，或在路肩逗留，結果焰火一放，還是有駕駛人被眼前的景象吸引，完全忘了自己是在國道上，任意減速或臨停，相當危險。

