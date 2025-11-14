玩命！女子越火車月台警戒線 遭制止竟暴走跳軌幸獲救

中部中心報導

請千萬不要玩命！在台鐵新烏日站，13日深夜，有一名女子，疑似因為與友人發生爭執，一時激動，站到了月台的警戒線外，被站務員制止，女子突然情緒失控，跳下軌道，同行者立刻將女子再拉上月台，還好當時並沒有列車通行。鐵路警察已將案件，函請交通部裁處。

女子一陣咆哮之後，突然！大暴走跳到軌道上，代誌大條，其餘兩男一女，也紛紛往下跳，連拖帶拉的，硬是把又哭又叫的女子，拖離開鐵軌！





台鐵新烏日站女子跳軌。(圖/黃信儒攝)

案件就發生在這裡，台鐵新烏日站，13日深夜十一點多，29歲阮姓女子，疑似先與同行友人或者家屬，發生爭執，情緒很激動！當站務員前往勸說，女子卻失控了，自己從月台跳下到鐵軌，當場跌落鐵軌上，她就趴著不站起來！





台鐵新烏日站女子跳軌。(圖/黃信儒攝)案件被依鐵路法規定，函請交通部裁處，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。還有目擊者貼文指出，當時有列車已經到新烏日站外，還好司機及時接獲通知，剎車後，原地等待十分鐘才進站。這場鬧劇幸好沒有造成公共危險事故。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

