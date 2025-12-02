玩命! 板模工人"無防護"高空跨坐還用力搖晃

南部中心／洪明生、劉尹淳 屏東報導

在屏東縣的鹽埔鄉一處工地，有民眾拍到在吊掛板模的時候，竟然有工人沒有穿著安全配備，卻跨坐在板模上面，從高空降落，就像在高空中跨騎木馬，還用力搖晃，簡直是玩命，非常危險，勞動部南區職災中心2日上午立即到場稽查，主管單位將會進行裁罰。





工人直接從四層樓高的工地，高空吊掛降落，非常危險。（圖／社會事新聞影音）





有民眾拍下，疑似貪圖方便，工人在沒有安全配備的情況下，跨坐在吊掛的板模上面，搖搖晃晃；直接從四層樓高的工地，高空吊掛降落，非常危險。勞動部南區職災中心接到通報，2日一早也到工地稽查。詢問工地主任，釐清吊車作業的情形，怎麼會有人跨坐在上面。勞動部南區職災中心稽查人員表示，在從事模板清運的時候，違規使用起重機吊運人員，正常而言，人不能坐著起重機，在模板上面，它不是一個合格的搭乘設備。

勞動部南區職災中心接到通報，一早也到工地稽查。（圖／民視新聞）





這個工地是"屏東縣熱帶農業特色產業園區開發工程專案"，正在整地，進行拆除工程等厝業。當時工地使用吊車，把板模吊離。稽查人員要釐清是哪一個作業流程出問題。工地工程人員表示，這個動作是非常危險的動作，只要有任何一個閃失，人只要掉下來，人基本上就是沒有了，就我對勞安方面的認知，這個算重大缺失。

依照規調，吊掛索具除了要注意吊掛角度和負荷的重量，下方不得有人員進入，上面更不能載人。因此，可以確定的是，這是重大的勞工安全缺失。主管單位將會依法開罰，也呼籲工地人員不要拿生命開玩笑。





