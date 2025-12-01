玩命？海鯤號爆5次海試「都無船錨」 王鴻薇轟：誰准許的？

海鯤號潛艦被爆錨機、損管系統故障仍出海測試，台船駁斥回應水密性能正常、錨機為備援系統，評估不影響海測安全。（台船提供）

近日潛艦海試安全議題延燒，台船打造的國造潛艦海鯤號近期第五度執行海上測試，卻遭到最新爆料未安裝船錨、錨機故障未排除，甚至未完成水密門與水密整合測試就出航。對此，國民黨立委王鴻薇日前就質疑台船為趕11月底交艦驗收期限，明知裝備尚未完成備便與校調仍執意出海測試，批評決策過程「草率、離譜至極」。

海鯤號遭爆上月27日至28日出海測試期間，因錨機尚未完成裝載與測試程序，加上水密門尚未完成整合驗證，被批評「帶著安全疑慮上路」，恐有違反相關主管機關對船舶安全設備的基本要求。

對此，台灣國際造船公司針對「無錨海試」爭議發布聲明回應表示，船艦測試以人員安全為最優先，海鯤號歷次海試過程均經專案團隊、國外技術協力單位與潛艦使用方逐項完整風險評估，確保符合航行安全條件；船錨屬於海鯤號多重備援系統選項之一，目前錨機仍在原廠調校中，未來將完成回裝；現有設備與備援系統經內部與國外技協評估後，認定「不影響海上測試」。

而王鴻薇11月30日在中天節目《週末大爆卦》針對事件表達強烈批評，她批潛艦海試應為軍事機密，但岸邊卻出現民眾持國旗、布條為海鯤號加油，反問為何同樣行為過去會被放大為「洩漏機密」而今卻無事，並直指「五次海試都無船錨」恐違反對一般船艦安全設備要求的精神。她質疑台船為趕11月底交艦驗收期限，明知裝備尚未完成備便與校調仍執意出海測試，批評決策過程「草率、離譜至極」。

王鴻薇也進一步指出，目前海鯤號尚未正式交艦至國防部手中，測試工作由台船主導，但測試執行者仍是國防部轄下海軍官兵。她表示，若訓練或測試過程中出現任何安全事故，國防部難道不需要負責？她同時質疑國防部曾回應稱「潛艦不適用船舶法」，反問那究竟適用何種法規？更批評不應為趕進度而犧牲潛艦測試程序與軍事人命安全。

