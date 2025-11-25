玩太過！澳極右議員短裙配布卡進國會 遭批種族歧視暫停職務

編譯張渝萍／綜合報導

質詢玩道具失分寸！在國會質詢期間出動道具，不只在台灣可見，澳洲一名極右翼參議員韓森（Pauline Hanson），就因穿穆斯林女性服飾「布卡」（burqa），作為推動禁止穆斯林面罩的政治道具之一，受到外界大力抨擊，認為太過頭。路透報導指，澳洲參議院25日已決議，暫停她的職務7個工作天。

澳洲一名極右翼參議員韓森就因穿短裙配穆斯林女性服飾「布卡」進國會，作為政治道具遭到猛烈批評。（圖／翻攝自X平台 @HDealla）

穿布卡宣傳禁布卡法案

韓森在24日在參議院中穿著碎花短裙，外面卻罩著黑色布卡，引起國會議員側目。報導指，她因先前被拒絕提出禁止在公共場合穿布卡與其他遮臉服飾的法案，決定穿布卡作為政治道具，繼續辯護她的提案。

她的脫序行為很快就受到批評。穆斯林議員指控韓森的行為是種族歧視，掌管參議院事務、中間偏左工黨政府外交部長的黃英賢（Penny Wong）也表示：「韓森議員充滿仇恨且膚淺的表演，撕裂了我們的社會，我相信這會讓澳洲變得更脆弱，也會對我們最弱勢的族群造成殘酷的後果。」

遭批種族歧視

黃英賢繼續批：「韓森議員嘲弄並汙衊了一整個信仰，這個信仰在澳洲有近百萬名信徒，我從來沒看過有人如此不尊重（國會）。」

譴責「一國黨」（One Nation）黨魁韓森的動議以55票對5票通過。

報導指，一國黨利用近期不斷升高的民族主義情緒，以及反移民政策擴大其政治影響力，在今年五月的大選中新增兩席，使其在參議院的席次增加到4席。最近的民調顯示，對韓森及一國黨的支持度還在進一步上升。

韓森不認自己有錯

韓森表示，她堅守自己對布卡的看法，並辯稱國會並沒有服裝規範；她還認為，戴安全帽進銀行、或進到任何要求你摘下面罩頭盔的場合是不被允許的，那為何布卡是例外，「我會堅持我的立場，也會繼續做我認為該做的事。最後人民會作出評價。」

韓森表示，她堅守自己對布卡的看法，並辯稱國會並沒有服裝規範。（圖／翻攝自X平台 @HDealla）

來自昆士蘭州的韓森，1990年代起因強烈反對亞洲移民和尋求庇護者而聲名大噪，並長期致力於反對伊斯蘭服飾。這是她第二次在國會穿布卡，重演她2017年呼籲全國禁令的同樣行動。

