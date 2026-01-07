玩家人數下滑？《Splitgate 2》開發團隊發聲：Steam數據無法衡量樂趣

由 1047 Games 開發的射擊遊戲《Splitgate 2》最早在 2025 年 6 月推出，後續市場反應普通、被批評比起一代退步導致玩家迅速流失，官方很快就承認「太早推出」重回測試版進行玩法上大改，並在去年 12 月改名《Splitgate: Arena Reloaded》重新推出。然而如今，Steam 每日僅剩不到 1000 人在線。而面對外界對於玩家流失的擔憂，開發團隊卻發聲明表示：「Steam 數據無法衡量樂趣」

一代曾經爆紅，被稱為改變 FPS 玩法的遊戲。（圖源：SPLITGATE: Arena Reloaded）

廣告 廣告

《Splitgate: Arena Reloaded》官方聲明，強調數據並不能反映遊戲的全貌，直言：「Steam 數據無法衡量樂趣」（Steam Charts don’t measure fun），認為單一平台上的即時數據，無法體現實際遊玩時的感受以及社群的活躍度。

1047 Games 解釋，Steam 的數據只是單純的代表「單一平台、單一時刻」的一個數字，卻忽略了那些正在協助塑造遊戲未來的核心社群價值。並指出，團隊在過去 6 個月內將《Splitgate》從底層徹底重建，推出了目前的《Arena Reloaded》版本，正是基於對遊戲、團隊以及社群的信心。官方重申，他們仍然致力於提供最完美的《Splitgate》，並透露未來將持續更新內容，希望大家一起幫助他們讓 《Arena Reloaded》變得更好。