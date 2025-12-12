玩家別錯過！Epic Games《霍格華茲的傳承》限時1週免費下載
遊戲界的話題大作《霍格華茲的傳承》（Hogwarts Legacy），Epic Games驚喜宣布從今（12）日至下週四（18）日玩家可以在商店中免費下載，遊玩這款開放世界動作角色扮演遊戲。
根據外媒報導，Epic Games以往都會提前一週公布下一款免費遊戲，但這次刻意保密。上週免費遊戲上架後，12月11日的預覽縮圖只看到一個綁著蝴蝶結的神祕禮物盒，要求玩家鎖定「遊戲大獎」（The Game Awards，TGA）才能知道內容物。如今謎底正式揭曉，就是呼聲極高的《霍格華茲的傳承》。
《霍格華茲的傳承》該遊戲以魔法世界為背景，並基於J·K·羅琳所創作的《哈利波特》系列小說改編，於2023年2月10日在Microsoft Windows、PlayStation 5、Xbox Series X/S上發售。任天堂Switch版本由Shiver Entertainment開發，於2023年11月14日發售。在發售後《霍格華茲的傳承》獲得了普遍的好評，尤其是戰鬥、世界設計與角色上的遊戲體驗。
《霍格華茲的傳承》的遊戲背景時間設定在1800年代，早於原著小說的故事線，玩家將扮演一名新入學的霍格華茲學生，意外掌握與「古老魔法」相關的特殊能力，並因此捲入一場足以影響整個魔法世界命運的陰謀。
