玩家崩潰！傳NVIDIA 2026年不出新卡，RTX60系列恐延到2028

從去年開始 AI 產業飛速成長，尤其是伺服器方的硬體需求，造成記憶體零件需求暴增，造成消費級供應鏈吃緊，難以在短時間內緩解。而最近有知情人士的報導指出，Nvidia 在 2026 年內可能不會針對遊戲玩家推出任何新款 RTX 顯示卡。

今年新顯卡可能無望。（示意圖，圖源：Getty Images）

根據外媒 PC Gamer 報導（從 The Information），這代表市場原先預期可能會在今年登場的 RTX 50 系列改款，像是 Super 版本可能會落空。報導分析認為，背後原因除了考量到目前的 RTX 50 系列定價已經很高，假如再推出更高規格、搭載更多 VRAM 的型號除了缺少經濟效益外，更關鍵的因素在於全球記憶體供應短缺，以及台積電的先進製程產能限制，迫使 Nvidia 傾向將有限的資源優先分配給利潤更加豐厚的 AI GPU 產品。

甚至不只是今年沒有任何新卡，下一代旗艦產品的時間也傳出變數。傳聞指出，RTX 60 系列顯示卡原本預計在 2027 年進入量產，但目前計畫已經被推遲到 2028 年甚至更晚。這項延遲與先前的供應鏈傳聞不謀而合，據傳 Nvidia 因應 VRAM 供應危機，正計畫在 2026 年大幅削減高達 40% 的遊戲顯示卡產量。