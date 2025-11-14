玩家必備！國外大神開發外掛「預測哪款遊戲要免費」：XGP、PS Plus、Epic都能算

對於現在的遊戲玩家們來說，想要玩自己有興趣的遊戲作品並不一定要真的買下來，透過 XBOX Game Pass（XGP）等訂閱服務往往就能靠每個月的訂閱價格來體驗海量遊戲庫。又或者 PS Plus 訂閱玩家們來說，每個月最期待的就是也能領到兩款 PS Plus 免費遊戲，PC 平台的 Epic Games Store 每個月也會有免費遊戲贈送給玩家們，因此現在玩到「免費遊戲」的方式可以說真的非常多。不過，最捶心肝的往往也就是玩家購買了遊戲，而且超過退款期限後那款遊戲直接免費贈送，現在或許就有辦法解決這個問題了，因為國外有位開發者獨立開發出瀏覽器插件，據說可以預測遊戲何時會登上 XGP，或者成為 PS Plus 的免費遊戲。

示意圖(Credit:PlayStation)

綜合外媒報導，國外 Reddit 論壇的用戶 lyndonguitar 就分享，由於自己正在學習網頁設計與 Python 的機器學習，因此他就寫了一個預估遊戲何時進入 XBOX Game Pass、PS Plus 或 Epic Games Store 免費活動的新專案，主要是使用 Python 邏輯，並抓取遊戲從 2010 年開始到現在的歷史資料來進行模型訓練，來推估出遊戲何時可能會變成免費遊戲。

lyndonguitar 也指出，自己的小工具也會考量遊戲發行商的歷史、過去在這個訂閱服務中的活動紀錄等因素來判定，而遊戲陣容則是串接第三方公開遊戲資料庫 RAWG.io API 的數據。不過 lyndonguitar 也提醒，由於這個專案目前還只是實驗性質，因此也呼籲大家不要把這個工具的結果當成 100% 準確，而是有趣的小實驗就好了。

同時，需要注意的是如果想下載這個小插件玩玩看，那最好先進行資料的備份以及防毒掃描，以免影響到自己電腦的正常使用！