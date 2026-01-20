玩家必衝！Logitech G × 麥拉倫降臨電玩展 TGS盃約你競技

記者李鴻典／台北報導

Logitech G 宣布 1/29 至 2/1 將於 2026 台北國際電玩展（TGS）掀起最強電競狂熱！Logitech G 以突破性技術與極致賽車美學為核心，在 2026 TGS 首度展出玩家引頸期盼的 PRO X2 SUPERSTRIKE 無線類比遊戲滑鼠，並深度結合 McLaren 麥拉倫頂尖賽道精神，將虛擬競速的熱血快感轉化為實體感官震撼。現場將提供多款首度面世的 Logitech G 旗艦新品供玩家親身體驗，更首次舉辦 G Challenge TGS 盃賽車競賽，為玩家帶來從指尖到賽道的極致震撼，與玩家一同跨越虛擬與現實的界線。

廣告 廣告

Logitech G將於TGS現場展示夢幻商品「麥拉倫聯名電競賽車椅」與「A50X麥拉倫聯名款耳機」。

Logitech G 展區將競速熱血推向高峰，本次 TGS 攤位將展出多款令玩家熱血沸騰的神級單品，其中最大亮點莫過「Logitech G | McLaren 夢幻聯名展示區」，現場不僅展示一台真正的麥拉倫765LT超跑讓車迷近距離朝聖，更首度亮相 Logitech G 與麥拉倫聯名的電競賽車椅和 A50X 麥拉倫聯名款耳機，讓每一位踏進展位的玩家都能近距離欣賞頂級模擬賽車裝備的極致美學，現場參加闖關體驗還能將展場限定的客製車手識別證帶回家！

除了賽道上的極速操控，Logitech G 也將指尖上的的點擊回饋做到極致，供玩家在爭分奪秒的賽場上贏得最終勝利；此次 Logitech G 將首開玩家體驗業界首支搭載 SUPERSTRIKE 技術的PRO X2 SUPERSTRIKE 無線類比遊戲滑鼠，同時導入 HITS 觸覺感應觸發系統與RAPID TRIGGER 功能，以電磁感式類比感測取代傳統機械微動和10 段觸發點與 5 段極速觸發重置設定，搭配 6 段可調節點擊觸覺強度，讓玩家感受零延遲的巔峰操控。

玩家可於搶先於Logitech G展位體驗PRO X2 SUPERSTRIKE，感受零延遲的巔峰操控。

除了硬體設備的華麗陣容，Logitech G 今年更在台灣首度主導舉辦 TGS 盃模擬賽車競賽，邀所有熱愛速度的玩家到場挑戰自我極限，與各路好手一較高下，感受身歷其境的引擎轟鳴與操駕快感；前三名更可獲 McLaren 獨家贊助 F1 冠軍帽及限量托特包！

TGS盃前三名即可獲McLaren F1周邊，現場還有闖關活動送客制化車手識別證。

1/29至2/1 TGS 活動期間每日下午兩點至四點，Logitech G 也邀多位人氣電競實況主與YouTuber超認真少年，出席一日店長活動擔任 TGS領航員，於現場參與 TGS 盃粉絲 PK 賽和 Superstrike x AimLabs 活動體驗。為回饋廣大支持 Logitech G 的粉絲，品牌亦準備專屬展場好禮，凡於活動期間在攤位選購電競系列產品滿 3,990 元，即可獲限量「珠珠托特包」一份（送完為止），加碼轉盤活動還有機會抽現金 1,888 元；8,888 元大紅包和珠珠寶貝、CFO 電競選手 DOGGO 簽名滑鼠。

1/29至2/1 TGS活動期間每日下午兩點至四點，Logitech G也邀多位人氣電競實況主與YouTuber超認真少年，出席一日店長活動擔任TGS領航員。

另，智慧清潔品牌 Roborock石頭科技於 CES 2026 驚豔亮相的旗艦掃拖機器人 Saros 20 跨越奇兵，正式宣布台灣為全球首賣市場！憑藉AdaptiLift® 智慧升降底盤 3.0，讓Saros 20 跨越奇兵擁有如SUV般的「越野」性能；為解決卡障痛點，Roborock Saros 20 跨越奇兵強勢升級 AdaptiLift® 智慧升降底盤 3.0，透過可升降主輪、輔助輪與智慧軸動機械足的三重升降結構，能順暢跨越高達 4.5+4.3 公分的雙層門檻。同時能夠記憶最佳越障模式，實現真正不中斷的全屋清潔。儘管遇到突如其來的隆起障礙物，使得機身被卡住，也能抬升底盤，自動調整前、後、左、右完成脫困，讓掃地機瞬間變身SUV，輕鬆翻山越嶺、全屋暢行。

Saros 20擁有如SUV般的「越野」性能，最高可跨越8.8公分的障礙物及門檻。

打掃過程難免雜物紛飛，對於有孩子、有寵物的家庭而言更是清掃避障大考驗。 Saros 20 跨越奇兵搭載升級版 StarSight® 星陣導航避障系統2.0，採用與AI自駕車同規格的3D飛時測距 (ToF) 技術，構建精密的3D空間感知能力與AI視覺辨識技術，能識別多達300種以上物品，清掃時始終保持安全距離，避免碰撞損壞或驚嚇寵物。此外，搭配橫向雷射感測，即使面對落地電線也能貼邊行走而不纏繞，大幅降低其他電器被掃地機絆倒造成的斷電風險。最強大的是，即使是燈光昏暗的角落，Saros 20 跨越奇兵也能維持精準路徑與物件辨識。

Saros 20採用升級版 StarSight®星陣導航避障系統2.0，偵測到毛小孩、物品時也能精準避開，避免驚嚇寵物或損壞物品。

Saros 20 跨越奇兵搶先於台灣市場全球首賣，於各大電商平台及實體通路陸續推出限時優惠，水箱版將於 1/21 起率先在 momo 購物網以早鳥優惠價 32,980 元登場，具備自動補水與排水系統的水立方版亦同步以 34,980 元開售；並於 1/26 起於蝦皮商城、1/29 起於 PChome 接續上市。

Saros 20跨越奇兵水箱版與水立方版1/21起於momo購物網分別以32,980元、34,980元早鳥上市。

去購買影像設備，不少消費者因價格考量選擇海外購入或代購。隨著日前立法院三讀通過《貨物稅條例》第 11 條修正案，家電與多媒體產品自今年元月起全面免徵貨物稅。全球運動相機品牌 Insta360 宣布，自 1 月 15 日起已啟動售價調整計劃，將政策帶來的實質減稅紅利直接回饋給消費者，全系列產品全面降價 14%，讓臺灣玩家能以更貼近國際市場的價格，輕鬆入手頂尖攝影裝備，迎接全新一年更多元的拍攝需求。

Insta360響應貨物稅免徵政策，針對旗下全景相機X系列、運動相機Ace系列及迷你免手持相機GO系列調整售價，全面降價14%。

本次價格調整涵蓋品牌旗下所有明星機種，包括引領全景潮流的 X 系列、具備強大 AI 影像性能的運動相機 Ace 系列，以及極致輕巧的迷你免手持相機 GO 系列。

Insta360降價系列。

更多三立新聞網報導

路口新變化！斑馬線「多3條白線」幹嘛用？交通部曝用途 超貼心

驅動次世代遊戲視效！ROG攜手輝達推G-SYNC Pulsar電競螢幕

雲品攜手「了了礁溪」 五月以「隱世療癒酒店」定位重新開幕

打破超商咖啡價格天花板！7-ELEVEN開賣每杯2000元咖啡 超限定開喝

