玩家必買？Lenovo發表「可伸縮螢幕」電競筆電，16吋一鍵變身24吋

Lenovo 旗下電競品牌 Lenovo Legion 於 1 月 7 日正式公開多款新品，其中最受矚目的是以概念形式亮相的「Legion Pro Rollable Concept 16 吋」電競筆電。這款產品主打「可伸縮 OLED 螢幕設計」，能在維持 16 吋機身底面積的前提下，將顯示畫面向左右展開至等同 24 吋尺寸，試圖同時解決行動攜帶性與大畫面遊戲體驗之間長期存在的矛盾。

Lenovo Legion 推出可以從 16 吋伸長到近 24 吋的螢幕（圖源：Lenovo）

Legion Pro Rollable Concept 16 吋採用尺寸可變的 PureSight OLED 面板，標準狀態為 16 吋，適合日常攜帶、處理郵件或一般文書工作；當需要進行遊戲或多工操作時，螢幕可向左右延展，提供近似 24 吋的大畫面視野，強調在旅館房間、臨時訓練環境等情境下，也能享有接近桌機等級的顯示體驗。整體設計思路並非改變筆電的厚度或結構比例，而是將可伸縮顯示技術作為核心賣點。

廣告 廣告

硬體規格方面，這款概念機並未採用實驗性配置，而是直接以現行高階機種 Legion Pro 7i 為基礎。處理器搭載 Intel Core Ultra 系列，顯示卡則為 GeForce RTX 5090 Laptop GPU，定位明確屬於頂級電競筆電等級。換言之，本款技術重點幾乎完全集中在顯示模組本身，其餘機身結構與效能配置，基本可視為既有量產機型的延伸。

Lenovo 也坦言，Legion Pro Rollable Concept 16 吋目前僅是概念產品，並沒有既定的量產或上市時程。此次選在 CES 展會公開，主要目的在於測試市場與使用者對「可伸縮大尺寸筆電螢幕」這類新型態產品的接受度，並蒐集實際回饋，作為未來產品設計與技術發展的參考方向。是否會真正商品化，仍取決於成本、耐用性與市場需求等現實條件。