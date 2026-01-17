玩家打造《動物森友會》「成人島」存活5年 近期才被官方刪除

任天堂《集合啦！動物森友會》於昨（15）日推出 Nintendo Switch 2 版本與 3.0 大型免費更新，吸引不少人回鍋遊玩並再度掀起話題。不過過去曾引發討論的一座「成人之島」（オトナたちの島），作者近期透露該島已遭官方刪除。

遊戲角落合成 圖／YouTube @retrogametv1、@Yaritaiji

在《集合啦！動物森友會》中玩家可自由佈置自己的島嶼，除了擺放遊戲內既有的家具與裝飾外，也能透過「我的設計」自行繪製或取用其他玩家的設計加以運用。日本 YouTuber「ブスメラルダ」正是利用這個功能，打造出一座兒童不宜的島嶼。

廣告 廣告

這座「成人之島」大量模擬日本現實中的夜生活與成人娛樂場所，整體風格偏向陰暗、壓抑。島上可見小鋼珠店、高利貸公司、販售假貨的店面，還重現了類似飛田新地的紅燈區景觀，設有各式風俗場所。不僅描繪成人世界的慾望，也呈現出社會階級差異與其背後的黑暗面。

島主原先透過「夢境」功能上傳該島並公開夢境門牌 ID，讓有興趣的玩家或 YouTuber 前往造訪。然而在 3.0 更新前夕，作者透露自己所上傳的「成人之島」夢境已遭任天堂移除。

不過作者並未因此表達不滿，反而向任天堂致上由衷的歉意，並感謝官方 5 年多來對該島嶼的默許與包容，同時也在貼文中感謝所有曾經造訪過「成人之島」的玩家與介紹過該島的創作者。

【看原文連結】

更多遊戲角落文章