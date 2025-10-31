玩家抽中遊戲「等了7年」終於收到寄送通知，原因曝光

你有中獎過嗎？等了多久才收到貨呢？一名玩家在網上分享，在等了 7 年之久後，他最近終於收到了官方的準備寄送通知，而這款遊戲就是《閃電十一人 英雄們的勝利之路》，讓網友笑說：「居然能保存中獎者資訊 7 年」！

延期延期再延期後，《閃電十一人》遊戲終於要發售（圖源：LEVEL-5）

《閃電十一人 英雄們的勝利之路》最初在 2016 年 7 月發表，預訂 2019 年登上 Nintendo Switch、PS4、iOS、Android 等平台，而沒想到後續迎來了一連串的延期計畫，2019 年時宣布延到 2020 年，期間沒消息直到 2022 年又宣布延期， 2023 年 11 月再宣布延期到 2024 年，2024 年 9 月又宣布延期到 2025 年 6 月發售。在今年 4 月時，官方曾舉辦發表會，宣布 2025 年 8 月 22 日發售不再跳票，沒想到後續又釋出消息發售日更改到 11 月 14 日，目前看起來應該是真的不會再更動。

而一名玩家在昨日分享，自己於 7 年前抽獎獲得的《閃電十一人》終於收到官方信件通知到貨消息引起熱議，其中表示「這次關於《閃電十一人 英雄們的勝利之路》贈品的寄送，讓各位久等了，在此我們深表歉意。本作預定於 2025 年 11 月 14 日（星期五） 以下載專用軟體的形式發售。屆時，我們將會以電子郵件的方式，將下載代碼寄送給中選者各位。」

而這個中獎消息也引起網友熱議，不少人笑說：「如果搬家了的話，這個要怎麼辦啊」、「原來他們居然把中獎者資料保存了 7 年啊」、「希望日野先生（開發公司 LEVEL-5 總裁）能親自挨家挨戶道歉說『非常抱歉』，這樣應該會更有誠意（笑）」、「國一生都已經 20 歲了啊」。