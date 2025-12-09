玩家挑戰恐怖遊戲影片爆紅！邊尖叫卻又邊熟練通關，「反客為主」鬼阿嬤竟變路人
由 DVloper 開發的經典獨立恐怖遊戲《Granny》（恐怖奶奶/恐怖阿嬤）系列，相信不少玩家都曾經在 PC 或手機版上玩過，並且曾一度推出過高畫質的重製版本。玩家需要在一棟充滿陷阱中的房子中躲避陷阱和可怕的老奶奶，同時解開謎題才能逃出升天。而最近，一段中國玩家邊尖叫邊熟練通關遊戲的影片在台灣爆紅，讓網友笑稱：「比自己家還熟」
《Granny》系列雖然地圖比起許多遊戲都還要小，但是立體的房間與複雜的道路，加上各種機關陷阱、到處巡邏的老奶奶、需要來回尋找工具解謎的玩法，因此難度並不低。因此玩家在多次死亡中，就會自然而然的開始記住老奶奶的巡邏順序和機制，甚至背起老奶奶家中的地圖。
而最近在台灣 Threads 社群上，一段中國玩家通關的影片爆紅。因為他在玩《Granny 重製版》的過程當中，雖然看起來十分緊張的一邊尖叫，卻又展現出超熟練的的操作技巧，在每一個轉角驚險甩開奶奶，沒有任何明顯的操作失誤，最終只花 94 秒多就通關遊戲，並大喊：「簡簡單單！」
這讓許多網友笑稱，這玩家才是住在這屋子裡面的人，奶奶只是路過而已。甚至表示原本不緊張的，卻被該玩家的語氣弄到很緊張：「這個遊戲每個角落都比自己家還熟」、「用最恐懼的語氣打著最穩的操作」、「我原本還在笑的，然後越看越後面被他搞到緊張了」、「我給他搞到很緊張」、「看著腳漸漸踮腳尖想要奔跑是怎樣！！」、「搞得奶奶不知道這到底是她家還是你家」
