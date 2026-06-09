玩家為敲碗遊戲「把阿嬤關鐵籠」2年後終於公開，官方卻神回：把她關回去！

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Capcom（卡普空）日前正式公開粉絲敲碗 20 多年的《惡靈古堡 聖女密碼》（Resident Evil Veronica）完全重製版。伴隨著這項重磅消息，兩年前在社群平台上爆紅的「把阿嬤關在籠子裡」梗圖再度成為焦點，更意外引來《惡靈古堡》官方小編親自回覆。

看來阿嬤還要再多等 1 年。（示意圖，非當事人，圖源：Resident Evil Veronica／Getty Images）

回顧這有趣的社群梗，源於國外網友 @redfieldcode 在 2024 年發的一張惡搞照片。該名網友當時發文宣示「在《聖女密碼》獲得重製之前，我不會讓我的阿嬤出來」，並附上一張阿嬤被關在巨大籠子裡的搞笑照片。

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隨著《聖女密碼》重製版在今年 6 月正式公開，該網友開心的在社群宣布「阿嬤自由啦！！！」，卻沒想到《惡靈古堡》官方馬上幽默留言，表示遊戲要到 2027 年才會推出，要玩家把阿嬤再關回去，笑翻許多網友。