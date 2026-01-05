玩家熱議為何「超人」3A開放世界遊戲難產？能力「過於強大」難以平衡

長久以來許多美漫超級英雄愛好者，肯定都會有一個疑問「為何市面上遲遲沒有一款真正的《超人》開放世界 3A 大作？」。最近這話題又再次掀起討論，不少網友分析指出，最核心的問題在於超人的設定「過於強大」，導致遊戲設計極難平衡。

超人即便是在不義聯盟中，能力也被弱化許多。（圖源：injustice 2）

根據 X（推特）上的討論，回顧過去 10 到 20 年之間凡是有超人登場的遊戲，開發商為了兼顧遊戲性，通常必須強行削弱超人能力，或像是《不義聯盟》這類格鬥遊戲，為了讓超人能與其他凡人角色對打，只能大幅調整戰力設定，這始終讓渴望在城市中自由飛行、展現無敵力量的玩家感到遺憾。

甚至有玩家認為，不一定要選超人，來個《黑袍糾察隊》的「護國超人」讓玩家單純搞破壞也不錯，不是所有遊戲都需要平衡才有樂趣。不少玩家都笑稱：「因為大家都想要濫用超能力，而不是當英雄」、「你能想像超人被弱化，無法一拳打倒敵人、穿越高樓大廈嗎」、「因為一款可以打敗任何人的遊戲會很無聊」、「比起超人，我更想當護國超人破壞一切」

當然針對這項長久以來的遺憾，曾經開發出廣受好評的免費獨立遊戲《UNDEFEATED》製作團隊官方，引用了討論並表示：「這正是我們為何要開發一款能捕捉到『超人般英雄體驗』遊戲的原因」隨後釋出了續作《UNDEFEATED: Genesis》的最新實機畫面。雖然主角並非 DC 的超人，而是原創角色，但其展示的超音速飛行、雷射眼與怪力破壞等要素，完美重現了玩家心目中的超級英雄體驗。

根據官方釋出的資訊與社群互動，《UNDEFEATED: Genesis》目前計畫在 2026 年內登陸 Steam 與 PS5 平台。最新片段公開後，獲得大量玩家湧入留言大讚「看起來太燃了」、「終於有一款不讓人失望的類超人遊戲」。