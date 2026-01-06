玩家荷包又要大失血！樂高聯名星際大戰推出「智慧積木」，利用晶片、感測器給你真實聲光體驗

從單純塑膠積木、到精美收藏品，再到如今具備實際聲光效果的新世代玩具，樂高（LEGO）藉由不斷推陳出新，在新一屆拉斯維加斯（Las Vegas）消費性電子展（CES）上，展示旗下具備互動代碼功能的「智慧積木」，讓積木不僅能發光、與其他組件互動，還能發出各種逼真音效。

在2026 CES展覽上，這間丹麥玩具龍頭正式發表2x4的智慧積木，內嵌先進的代碼與感測科技，最大的特色在於其可重複利用。在現場展示過程中，當智慧積木被安裝在樂高小鴨身上，就能讓小鴨發出「呱呱」的叫聲；而在另一個場景中，當智慧積木附在一個被車撞到的人物身上時，該玩偶會發出不悅的音效。

這款被樂高稱為「智慧遊戲系統」（Smart Play system）的新產品，在外觀上維持經典的2x4規格設計，但內部卻大有文章。每一顆智慧積木，都內建ASIC晶片，並配備一系列感測器：

加速度計：用於測量傾斜與移動狀態。

揚聲器與合成器：可即時產生各種動態音效。

環境LED燈：提供多種燈光互動。

藍牙與磁力線圈：積木間透過藍牙通訊，並利用磁力感應、偵測附近的「智慧標籤」或特殊「智慧人偶」。

丹麥玩具大廠樂高在CES展推出新一代「智慧積木」，首波上市主打《星際大戰》聯名款。（美聯社）

這種設計，讓積木能在3D空間中辨識距離與位置，甚至只要在玩耍前，輕輕搖晃積木就能啟動。最令現場媒體驚訝的一點，樂高還強調、玩家可以自行連接任意數量的積木與標籤，甚至設計或發明出、自動辨識彼此距離的特殊玩法。

除了發聲功能，智慧積木還能感應積木的顏色，並即時變換對應色彩的光芒。樂高資深副總裁唐納森（Tom Donaldson）表示，「每一枚標籤代碼和智慧積木都能幻化成任何東西。孩子們可以將其結合，創造出任何他們心中想像的作品。就算是迷你人偶，也有專屬代碼、透過智慧積木，你就能知道它是脾氣暴躁或其他情緒，每個都非常精彩。」

提供工具、功能與平台，樂高非常鼓勵各年齡層玩家發揮無限想像力，讓心中想法延伸，至少存在數百、數千種方式，可以使用這款智慧積木。至於智慧積木的充電方式，也非常方便：可搭配專屬無線充電器。

樂高在2026年CES推出智慧積木，利用晶片等科技帶給玩家新的聲光體驗。（美聯社）

非常善於行銷的樂高，預計3月正式上市，首波主打《星際大戰》（Star Wars）聯名系列，預計將推出三款商品，價格從69.99美元（約新台幣2204元）起跳、到最貴159.99美元（約新台幣5038元）。

鈦戰機套組：定價70美元，包含470個零件、1個智慧積木標籤與「達斯維達」（Darth Vader）智慧人偶。

X翼戰機套組：定價100美元，包含584個零件、5個智慧標籤，以及路克與莉亞公主（Luke Skywalker and Princess Leia）智慧人偶。

王座室對決與A翼戰機組：售價160美元，包含962個零件、5個智慧標籤與3個智慧人偶（路克、白卜庭與維達）。

丹麥玩具大廠樂高在CES展推出新一代「智慧積木」，首波上市主打《星際大戰》聯名款。（美聯社）

在實測中，這些「智慧型太空船」在飛行時，會發出電影的經典射擊音效；當進行光劍對決時，人偶只要靠近、便會觸發戰鬥特效，讓樂高積木不再只是靜態的模型，更像是具備高級互動功能的玩具，藉此喚醒許多大人心中、那個深藏已久的星際太空夢。

除了吸引受到《星際大戰》影響長大的一代買家，樂高也想透過這此變化，讓更多出生在數位網路時代的孩子們，也能在智慧積木上、發揮他們無限的想像力，而且這些積木能帶給他們更直接的反饋，不需要螢幕、就能真實感受到聲音與光影效果。

