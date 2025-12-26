「玩家討厭教學」真有其事？手遊老鳥分享數據：過度解說反而最致命

（記者石耀宇／綜合報導）現今多數手機遊戲一開場都會強制玩家先跑完「新手教學」，但日本資深遊戲開發者 Itchie（曾任職於 Square、SNK）最近在 X（原推特）分享自身慘痛經驗，指出設計不當的新手教學，其實是害玩家大量流失的元凶。

圖／玩家反應許多手遊的新手教學時間長又無法跳過。（翻攝 Facebook）

他回憶，過去開發一款手遊時，團隊發現新進玩家流失率很高，起初以為是玩家「看不懂玩法」，於是加上更多文字說明與教學步驟，自信滿滿覺得能幫助理解。沒想到分析後台數據後，卻發現玩家根本沒有在看說明，真正問題在於——玩家被迫一直看、卻不能自己操作。

意識到這點後，他將新手教學「砍掉重練」，把流程縮短約30秒，整理步驟、減少中斷，讓玩家可以更快開始自由操作。結果玩家留存率立刻明顯回升，證實真正讓人受不了的不是「不會玩」，而是「被教學拖著走」。他總結，開發者不要憑空臆測玩家的理解程度，過度貼心的解說，反而會變成壞體驗。

這則貼文引起同業與玩家廣泛共鳴，許多開發者也坦言，過早塞一堆系統與數值，只會讓人煩躁，不如先讓玩家感受到遊戲的快感與成就感，再用分段提示補充細節。

參與過《鍊金工房》系列開發的 Flight Unit 執行長松本浩幸就直言，玩家的本能就是「想趕快玩」，所以多數人天生討厭冗長教學。以他自己當玩家的經驗，就算開場被講了一堆規則，「過一陣子還是會忘光」，與其寫長篇說明，不如在畫面直接標註重點，或在消耗重要道具前跳出簡短提醒，更實用也較不打斷節奏。

日本 Indie-us Games 負責人 Alwei 則點名任天堂是教學設計的典範。他認為，大部分玩家不會主動看說明書，也會想跳過教學，直到卡關才會找答案；任天堂厲害之處，在於把教學融入實際遊玩之中，透過關卡設計、場景配置和敵人行為，引導玩家在不知不覺間學會操作，而不是用一大段文字「告訴你怎麼玩」。

這場討論也再次提醒遊戲產業：新手教學的核心，不是把所有系統一次解釋完，而是在最短時間內，讓玩家覺得「我已經開始玩了」，而不是「我還在被迫上課」。

