玩家長達13年等待、破280億募資結束！《星際公民》確認單人戰役「42中隊」2026就要來！

Cloud Imperium Games（CIG）正在開發的宇宙 MMORPG 專案《星際公民》已經成為全球遊戲圈中的一個超神迷因了。自從 13 年前開始，CIG 就開始了這個能夠在遊戲中暢遊宇宙的夢想專案，主打玩家們在這個超大型 MMORPG 的舞台中能扮演各種角色，一圓暢遊星海的夢想。並且這 13 年來，透過各式募資手段也籌集了超過 9 億美元（約新台幣 280 億元）的募資金額，成為遊戲史上最高募資紀錄。而現在，這些投資專案的玩家們終於能玩到遊戲了，因為 CIG 執行長確認，《星際公民》的單人戰役「42 中隊（Squadron 42）」進入最後打磨階段，確認會在明年推出。

(Credit:Cloud Imperium Games)

事實上，《星際公民》這款已經開發了長達 13 年的專案能夠持續吸引玩家們買單，購買遊戲內的艦船、贊助遊戲本身就是一個奇蹟，因為雖然 CIG 會不斷告訴玩家們遊戲中將實現哪些功能、打造多麼更加沉浸的體驗，但對玩家們來說，畢竟目前為止還是沒有看到真正上市的遊戲內容，只有許多次的免費試玩，因此近年來也引發了社群中許多玩家的質疑，單人劇情戰役是不是真的做不出來，只是，仍然有許多玩家願意相信，能在遊戲中一圓探索宇宙的夢想，期盼著能玩到完整的單人戰役「42 中隊」。

而現在，經過漫長的等待之後，CIG 的創辦人與 CEO Chris Roberts 終於帶來好消息，在回顧《星際公民》2025 年的文章中首先提到，今年對於《星際公民》是「可玩之年」，分享今年開發團隊提供的可玩內容比過去都還要多，並且全年玩家們的遊玩時數突破 6400 萬小時，平均用戶也成長了 40~60 %，斷線次數也減少了 57 %，足以證實《星際公民》多人模式的可玩性大幅進步。

此外，對於全球《星際公民》玩家社群所期待的單人劇情「42 號中隊（Squadron 42）」，Chris Roberts 也表示，目前遊戲總時長確認將超過 40 小時，並且所有章節也都能完整遊玩。因此，CIG 已經專注在最後的打磨上，而遊戲本體最後確認將在 2026 年中到來。Chris Roberts 也表示，在「42 號中隊」中玩家們將能夠完全無縫的走進載具、飛船升空，然後降落行星，進入遊戲之中體驗超級完整的沉浸感。而這也代表，全球支持《星際公民》的玩家們這次在等待 13 年之後，終於能夠盼到單人劇情終於做完了。