玩家12年等待還沒結束？熱銷遊戲《俠盜獵車手6》再度延期發行，預定2026年11月才會上架

萬眾期待的熱銷遊戲續作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto 6, GTA 6），7日確定二度延期。其開發商Rockstar Games發布聲明表示，新版本遊戲的發售日期、將從先前承諾的2026年5月，又一次延後至2026年11月19日。然而隨著官方宣告曝光後，各大遊戲品牌粉專迅速轉發，成功替這款知名度本就驚人的遊戲，再次炒熱話題。

這個宣告之所以引發討論，主要是《俠盜獵車手》系列自2013年推出第五代，足足讓玩家等了12年時間，才聽到新一代續作的消息，《俠盜獵車手6》原計畫在2025年秋季問世，但最終卻無預警宣佈延後，而且一延就往後推遲一年多，至於開發商給出的理由，幾乎都與「希望追求完美、滿足粉絲高度期待的品質」有關。

外媒也回溯開發商Rockstar Games過往經歷，發現該公司確實存在延期上架的慣例歷史，而且非常追求完美主義。他們前一個發行的遊戲《碧血狂殺2》（Red Dead Redemption 2），其發售日就比原定計畫推遲了近一年時間。

然而在眾多轉發聲明的粉專中，也包含金氏世界紀錄（Guinness World Records）的官方帳號，他們友善地提醒開發商，目前遊戲開發到上市的最長等待時間，是一款名為《永遠的毀滅公爵》（Duke Nukem Forever）的射擊遊戲，該款作品從1997年4月28日宣告後，足足花費長達14年又43天，才在2011年6月成功發行。

這似乎在提醒遊戲開發商Rockstar Games，如果再繼續延遲發行下去，《俠盜獵車手6》很可能成為下一個紀錄保持人。

兩度延期發行的《俠盜獵車手VI》遊戲宣傳海報。（翻攝自官方粉專）

由於玩家對遊戲複雜度和規模的要求不斷提高，加上開發成本飛漲，遊戲發行商普遍不願冒險推出未完成的產品，因為一旦品質不如預期，很可能嚴重衝擊整體發行量。不少產業分析師認為，當《GTA 6》最終上市時，它極有可能成為、史上最昂貴的電玩遊戲之一，但同時也預期將創造發售銷售紀錄。

因為，死忠玩家已經等了太長時間。Rockstar公司在新聲明中，也對讓這漫長的等待「再次增加時間」之舉致歉，感謝粉絲們的高度耐心。

2013年發行的《GTA 5》，是該系列迄今最新作品，至今已是史上第二暢銷的遊戲，儘管問世已12年時間，但憑藉其線上模式，仍在全球玩家中保持極高的人氣和討論度，這個熱度也讓《GTA 6》團隊打從一開始，就面臨著前所未有的續作壓力。

締造亮眼銷量與話題的《俠盜獵車手V》遊戲線上模式。（翻攝自官方粉專）

俠盜獵車手的故事發生地，以美國佛州為原型，設定在虛構的雷歐奈達州（Leonida）和罪惡市（Vice City，以邁阿密為原型）。故事則圍繞女主角卡米諾斯（Lucia Caminos）和男主角傑森・杜瓦（Jason Duval）犯罪二人組展開。

除了感受玩家們期待的壓力，其實開發商內部也存在不小爭議，其英國工作室在10月底剛剛解僱31名員工，而這些被解僱的人員所屬工會，立即出面指控公司，是為了阻止員工成立內部工會才裁員。

玩家期待度超驚人

截至目前為止，開發商對於《GTA 6》的細節仍然處於高度保密，僅公開發布兩段預告片，第二段在今年5月上架。

這段近3分鐘的影片，目前累積點閱率已超過1億次，向玩家揭示男女主角的背景故事，這對情侶在李奧尼達州過著犯罪生活。預告片同時揭示可能的新角色，和新的地圖位置，讓玩家對這部續作更加充滿期待。

