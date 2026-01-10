玩峇里島得看存款！當局擬推入境新規「查銀行帳戶」 杜絕窮遊客

印尼峇里島為觀光勝地，當地政府為整頓觀光亂象正擬定新規，要求外國遊客在出發前提交3個月的銀行存款餘額，以證明其財務能力，並持有確認的回程機票。（示意圖／Pixabay）

印尼峇里島是知名觀光勝地，為了整頓大量國外觀光客衍生的亂象，當局正擬定新規定，未來外國遊客入境峇里島，可能得提供3個月內的個人銀行存款證明和旅遊行程，及確認持有回程機票。此新制旨在透過財力篩選來提升遊客素質，若草案順利通過，最快在今年就會正式實施。

綜合外媒報導，印尼峇里島政府正在研擬一項入境新制，從草案內容得知，未來入境遊客除了必須出示個人銀行帳戶餘額（具體數字尚未確定）與交易明細，還須提交具體的停留天數與旅遊行程規劃，甚至得買好回程機票。若未能遵守，恐面臨拒絕入境或被馬上遣返。

峇里島省長科斯特（Wayan Koster）7日透露，這項名為「高品質觀光管理」的法案已接近完成階段，旨在透過財力篩選來提升遊客素質，若草案獲得地方議會通過，最快將於今年內正式實施。屆時台灣、澳洲及韓國等觀光客愛去的熱點區域，都將受到衝擊。

科斯特進一步表示，此舉是為了確保遊客具備足夠的經濟能力支持旅程，避免發生遊客因資金不足而滯留、乞討或從事非法打工與犯罪行為。他指出，印尼公民前往歐美或澳洲時也需面臨嚴格的財力審查，因此峇里島採取對等措施合情合理。

然而，此政策在當地引發兩極評價。部分印尼社會學者批評該做法過於倉促且程序繁瑣，恐會削弱遊客造訪意願，並認為目前峇里島政府的政策未能有效解決觀光亂象。此外，更有地方議員質疑，移民業務權限隸屬印尼中央政府，地方政府在未獲授權下查驗外國人存款恐有法律爭議。

據公開資料顯示，峇里島去（2025）年觀光人次高達705萬人，創下10年新高，但也伴隨許多破壞文化遺跡與不尊重當地宗教的脫序事件。雖然官方尚未公佈確切的存款門檻金額，但澳洲外交部已對其公民發出警告，提醒前往峇里島須遵守行為準則。

