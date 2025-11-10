玩幣慘賠負債4.6億元 黃立成53歲生日發文自嘲「祝大家別被破產清算」

麻吉大哥黃立成迎接53歲生日，發文祝福大家都能發財致富，而不是破產清算。翻攝自黃立成臉書



美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成近年將重心轉往虛擬貨幣投資，不過日前加密貨幣大跌，傳出黃立成已負債1,516萬美元（約台幣4.6億元）。日前黃立成迎來53歲生日，面臨巨大虧損，也在社群發文自嘲「謝謝大家的生日祝福。祝大家都能發財致富，而不是破產清算。」

「麻吉大哥」黃立成生日當天，在IG發文表示「謝謝大家的生日祝福，Uncle希望你們健康又好野。」翻攝自黃立成Threads

黃立成本月8日迎來53歲生日，當天先在Threads上傳自拍照，以幽默風格感謝粉絲祝福，表示「謝謝大家的生日祝福，Uncle希望你們健康又好野」，後來又在X平台發文自嘲「又老了一歲。謝謝大家的生日祝福。我祝大家都能發財致富，而不是（被）破產清算。（One year older. Thank you everyone for the birthday blessings. I wish for everyone to get rich and not be liquidated.）」

黃立成今年6月曾靠著投資HYPE幣獲利650萬美元（約台幣1.95億元），被譽為「幣圈傳奇」、「幣圈操作王」，不過近日虛擬貨幣暴跌，也讓黃立成面臨鉅額虧損，據悉其帳戶淨值在經歷10月和11月兩次虧損後，已一路從190萬美元（約台幣5,800萬元）一路崩跌至14.9萬美元（約台幣460萬元）。

以饒舌歌手身分走紅的黃立成，近年淡出幕前，成功轉型企業家，不但跨足直播平台、夜店，並投入虛擬貨幣投資，不過近期投資加密貨幣卻大翻車，據了解原本獲利達4,450萬美元（約台幣13億7千萬元），最後反倒虧損1千萬美元（約台幣3億元），來回損失逾5,450萬美元（近17億台幣），獲利全數回吐並倒賠千萬，也讓網友見識到幣圈的高風險高收益。

