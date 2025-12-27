《玩很大》成軍11週年超狂！吳宗憲不忍說話了 「真實心聲」曝光

記者蔡維歆／台北報導

《綜藝玩很大》迎來成軍11週年的輝煌時刻，左起李懿、草莓、莊錠欣、柯有倫、吳宗憲、KID、Amanda、梓梓、陳華。（圖／《綜藝玩很大》提供）

超人氣《綜藝玩很大》迎來成軍11週年的輝煌時刻，製作單位斥資重金遠赴加拿大拍攝特別企劃，在12月20日播出的完結篇中，挑戰極限「高空彈跳」的熱血畫面，成功奪下全體4+、15至24歲收視時段冠軍。這份成績單不僅讓製作團隊深感欣慰，更感謝廣大「玩粉」長達11年來的不離不棄。

左起陳華、莊錠欣、Amanda。（圖／《綜藝玩很大》提供）

走過11個年頭，主持群感觸良多。靈魂人物吳宗憲坦言，每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服。而作為節目拚命三郎的KID（林柏昇），則表示自己非常享受節目每一個未知挑戰，更期待能與觀眾一起邁向下一個11年。

本集亮點祭出「美女牌」邀請到校園女神陳華、莊錠欣、啦啦隊女神草莓以及梓梓、李懿、Amanda。其中首次挑戰節目的陳華成為全場焦點，原本思緒清晰的她在闖關時卻意外展現「手腳不靈光」的呆萌樣貌，頻頻出錯受罰，被虧是「豬隊友」。儘管表現卡關，但陳華在懲罰環節挑戰破氣球時展現出頑強的戰鬥力，讓吳宗憲大讚她完全抓到了《玩很大》的靈魂。請觀眾務必鎖定本集《綜藝玩很大》。請一定要鎖定本週播出的《綜藝玩很大》，中視週六晚間10:00、三立都會台週日晚間8:00、 《綜藝玩很大》YouTube 週一晚間7:00。

