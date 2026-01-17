《玩很大》爆衝突！「2資深男星」連環出包 KID毒舌開轟3字不忍了

記者蔡維歆／台北報導

左起彭小刀、郭靜、紀卜心、柯有倫、吳宗憲、KID 、胡祖薇、荳荳、孫其君。（圖／《綜藝玩很大》提供）

超人氣《綜藝玩很大》本集來到桃園卡司·蒂菈樂園迎來震撼亮點！為了終止由 KID（林柏昇）領軍的黃隊氣勢，這次特別找來柯有倫、彭小刀、郭靜以及紀卜心組成的「黑隊最強班底」，與 KID 率領的孫其君、胡祖薇及荳荳組成菁英黃隊展開一場宿命對決。

彭小刀（左起）、柯有倫一起挑戰關卡。（圖／《綜藝玩很大》提供）

比賽一開場就充滿火藥味，黑隊柯有倫展現出認真拚命、用盡全力的奪冠決心。在彈跳關卡中，柯有倫與紀卜心展現了令人驚嘆的默契。此外，彭小刀與郭靜的配合也堪稱一流，彭小刀在闖關時散發出的強大威壓感，讓黑隊整體士氣大振。

本集更祭出了難度高達六顆星的魔王級關卡「十萬火急」，極度考驗團隊默契與求勝意志。面對複雜的挑戰，郭靜一度看到頭皮發麻、不禁抱頭苦思，感受到前所未有的壓力。該關卡要求隊員在過關後，必須在限時內精準射倒火苗才算獲勝。在關鍵時刻，彭小刀因為遊戲太專注一度忘記題目內容，與柯有倫兩人連連出包，竟被KID評論是「噗嚨共」大家笑成一團。

