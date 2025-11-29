《玩很大》週年任務壓力爆表！闖關找旅伴搶商務艙 吳宗憲一看旅伴傻眼了

《綜藝玩很大》前進加拿大。綜藝玩很大提供

節目《綜藝玩很大》迎來第11週年，主持人吳宗憲、KID 與坤達在節目中正式揭曉今年週年旅程的目的地—遠在北美洲的加拿大溫哥華。一旦啟程，節目將正式完成象徵性的「五大洲拼圖」，也意味著從亞洲、歐洲、非洲、大洋洲一路跨到北美，《綜藝玩很大》真正踏遍世界，替11年來的冒險寫下紀錄級里程碑。

實境節目《綜藝玩很大》迎來第 11 週年，無尊（左起）、坤達、主持人吳宗憲、KID。綜藝玩很大提供

為搶商務艙主持人被迫闖關 坤達壓力大喊吃不消

為了降低在加拿大的各種花費，製作團隊紅隊「能省則省」，在出發前特別設計任務，三位主持人必須在台北尋找所有週年旅伴，發出邀請函之外，還得與每位旅伴一起闖關，才能獲得夢幻的商務艙座位，以及能睡飽又睡好的舒適單人房。因為條件太誘人，甚至讓坤達在鏡頭前坦承：「壓力真的好大。」而憲哥與 KID 闖關失利。關卡難度過高三位主持人都同時大喊：「大事不妙！」現場空氣瞬間凝結。

珍珍現身讓主持人臉綠 阿部瑪利亞登場秒救場

一起同行的第一位旅伴是「靈界美少女」珍珍（無尊），三位主持人臉色瞬間暗沉，憲哥更忍不住碎念，原先滿懷期待的週年旅程，立刻陷入「心寒模式」。接著現身的是「客家一哥」小鐘、人氣成員 TORO；直到阿部瑪利亞與韓國酒帝 JUDY 出場，才讓憲哥整個人精神秒復活說：「確定嗎？你們要做什麼都可以哦！」

阿部瑪利亞（右）與韓國酒帝 JUDY 出場，兩位高顏值氣質女神現身。綜藝玩很大提供

闖關內容被封魔王級 誰能搶到夢幻商務艙座位？

究竟主持人在闖關時遇上了什麼樣的魔王級任務，才會逼得三人發覺「大事不妙」？珍珍、小鐘、TORO、阿部瑪利亞與 JUDY 五位旅伴是否能順利成行？誰能成功搶下如夢一般的商務艙座位？這些都將在節目中逐一揭開。請一定要鎖定本週播出的《綜藝玩很大》，中視週六晚間10:00、三立都會台週日晚間8:00、 《綜藝玩很大》YouTube 週一晚間7:00。



