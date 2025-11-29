玩得安全 才玩得快樂！狗狗玩耍前必知的「七個」互動小技巧

火報記者 張舜傑/報導

隨著毛孩成為家庭生活的重要成員，許多飼主在陪伴狗狗玩耍時開始更加注意安全問題。遊戲帶來快樂，也是一種重要的消耗精力方式，但若缺乏準備，反而可能讓狗狗在興奮中受傷或感到壓力。

觀察情緒是否已準備好玩耍

狗狗是否適合開始遊戲，往往從情緒就能看出端倪。若牠顯得拘謹、尾巴緊貼後腿、耳朵向後或頻繁舔嘴巴，代表心情尚未放鬆。此時硬要牠參與遊戲，容易讓牠在過程中突然退縮、逃走或出現防衛行為。給狗狗一些時間熟悉環境，等牠開始主動靠近、尾巴放鬆，這時再開始互動較為安全。

在與狗狗互動過程中要留意是否過度興奮，搭配指令調整節奏、安排休息，避免造成受傷或壓力。圖:istockphoto

選擇環境安全的遊戲場所

遊戲地點決定了娛樂的品質。室內若地板太滑，狗狗奔跑時可能拉傷肌肉；若家具擺設過近，也容易在轉身時碰撞。戶外遊戲則要注意地面凹凸、周邊是否有車流、噪音或可能造成緊張的刺激。打造一個開闊、乾淨、無尖銳物品的空間，能讓狗狗更自在地投入遊戲。

依照體型挑選合適玩具

玩具並非越可愛越好，是否安全才是關鍵。過小的玩具可能在咬合時被吞入喉中，太硬的材質則容易造成牙齒裂傷。飼主可依狗狗的嘴型大小、咬力、年紀來挑選最合適的款式，確保牠能放心咬、放心玩。若玩具開始出現裂痕或脫落部件，也應及時更換，避免誤食。

避免興奮過度導致危險行為

許多狗狗在遊戲中會突然暴衝、原地跳躍，甚至提高咬力，這些都是興奮過度導致的反應。若不加以引導，可能造成飼主被抓傷、狗狗撞傷或與其他動物發生衝突。當牠情緒過於激動時，讓遊戲暫時停下，透過短暫靜止或降低刺激，能讓狗狗重新恢復冷靜。

讓指令成為遊戲的一部分

基本動作如「坐下」「等一下」「放下」等，在遊戲中扮演重要角色。透過指令調整遊戲節奏，不僅能避免興奮失控，也能讓狗狗在互動中更專注、更有秩序。遊戲融入口令後，狗狗會更懂得界線與規則，互動也能變得更流暢。

用溫和方式結束遊戲，能建立狗狗對遊戲的良好印象，也讓互動更安全、愉快又有規則。圖:istockphoto

適當安排休息避免疲勞

即使狗狗看似精力旺盛，持續的高強度玩耍仍會造成身體疲勞。若牠出現喘得過快、步伐變慢、躺著不願再起身，就表示需要休息。遊戲過程中穿插休息時間，並隨時提供飲水，能避免脫水或肌肉拉傷，特別是幼犬與年長犬更需要控制節奏。

用溫和方式結束遊戲時光

遊戲結束的方式會影響狗狗對遊戲的期待感。突然中斷可能讓牠感到困惑，甚至出現吠叫或焦躁行為。以柔和語氣告知結束，搭配輕柔撫摸或口頭稱讚，能讓狗狗逐漸平靜下來。清楚的收尾訊號也有助於建立日後良好的互動模式。