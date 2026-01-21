玩數字遊戲？台中營養午餐費60-70元｢原補助內含｣ 部分學校反縮水

台中市新學年起公立國中小學營養午餐全面免費，多名議員質疑市府補助「玩數字遊戲」。(記者廖耀東攝)

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中新學年起推動公立國中小學營養午餐免費，市府正評估每餐補助60到70元，台中市長盧秀燕曝現有午餐補助「內含」，多名議員質疑「玩數字遊戲」，現今學校午餐收費介於35到59元，加計原相關午餐補助17元後，可享52到76元價值的午餐，免費午餐上路後部分學校午餐費竟反縮水，午餐品質令人憂心；盧秀燕強調，會把關品質。

教育局長蔣偉民說明，各式午餐補助17元中，「3章1Q」10元補助會直接撥給廠商，市府補助給學生的60到70元只內含原午餐5元加碼及2元水果費，學生還是能吃到比現有午餐品質更好的餐點。

議會臨時會今由市府進行學校午餐免費政策專案報告，議員施志昌等人關切各校午餐收費不一，要求應齊一補助維持公平性；議員邱愛珊、黃佳恬等人關切每餐60到70元補助是否包含現有17元補助，還是採外加，盧秀燕稱補助都在這60到70元裡面。

議員江肇國及林德宇則質疑市府「玩數字遊戲」，現今學校午餐收費介於35到59元，加計原17元補助後，原可吃到52到76元價值的午餐，免費午餐全面上路後，因17元補助內含，每餐補助框在60到70元，部分學校的午餐費用反縮水，另已有團膳業者透露未來還要加計廚餘清運成本，扣除相關成本後，未來午餐品質令人憂心。

議員蕭隆澤、陳政顯、李中、陳成添、張廖乃綸、陳成添、楊大鋐及徐瑄澧等均替私立國中小學及公私立高中職學生未納入免費午餐發聲。盧秀燕則說，開辦免費午餐的19縣市中僅5縣市擴及私立，「她願意思考再研究」；至於高中職午餐「未來不排除可以思考」。

此外，市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、江和樹等人均質疑，爭取營養午餐多年未果，台北市長蔣萬安一宣布，盧秀燕突然就跟進，以「輸人不輸陣」心態草率辦理；盧秀燕先是說，「高雄、台南也一樣啊」，後稱「現在就是時機到了」。

