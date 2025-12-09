玩文字遊戲? 男子剪"霸王頭" 辯:沒說要付錢

地方中心／陳崇翰 陳孟暄 蔡明政 基隆報導



日前基隆有名男子，到理髮店理完髮不付錢，大剌剌的走店外，老闆娘要他付錢，他卻說"我不是要你幫我剪個頭嗎"，老闆娘聽了超傻眼，開業40年的頭一回遇到這樣的客人，警方到場處理，他仍舊嘻皮笑臉，就是一付我沒錢你能奈我何的模樣，老闆娘氣炸了。

男子vs.老闆娘：「你沒有講你沒有錢啊，啊我現在講了可不可以 不可以」。



講得一副振振有詞，讓理髮店的老闆娘，越聽越火大，沒錢怎麼還敢來理髮!

美髮業者 老闆娘：「要出去了，啊我說你還沒付錢，啊我剛才不是講說，請你幫我剪個頭髮」。

在基隆開理髮店40多年，老闆娘頭一回遇到這麼無理頭的客人。理完頭髮不付錢，大辣辣走出店外，還辯稱，「請你幫我剪個頭髮，啊不是不用錢」，但這位先生，世界上哪有這麼好康的事，使用者付費，想剪霸王頭，也得先問問老闆娘。過程中男子還嘻皮笑臉，更是讓老闆娘氣得直接報警處理。

美髮業者 老闆娘：「剪好他就要走了，連一句謝謝都沒有，要不然他老實跟我說，我進來囉，啊我沒有錢剪頭髮，你願不願意幫我剪頭髮，我至少閒閒我幫你剪沒關係，你有困難，結果不是你是要用騙的 」。

警方到場後，男子還繼續無賴狡辯。不過老闆娘也不想為了區區的150元跑法院，只好自認倒楣不提告。事後派出所長也幫忙代付了剪髮費。只是"幫"我剪個頭，就代表免費，這種耍無賴的程度，真叫人開了眼界。

