玩日本好時機！中國遊客大減45% 12月外國客「反創新高」台灣人排名曝光

日本2025年全年度總旅客人數創下歷史新高，台灣旅客人數排名第三。（讀者提供）

日本觀光局今（21日）正式公開2025年12月與全年的訪日外國旅客人數統計。根據最新數據，2025年的外國旅客人數高達4,268萬人，創下史上新高；儘管中國呼籲避免赴日旅遊，讓中國旅客人數在12月驟減了45%，但12月的總訪客人數，反而還比往年同期超出3.7%，同樣刷新過去的最高紀錄。觀光局進一步分析各國人數，包含台灣等14國家都是歷年12月最高；綜觀全年人數，台灣也在各國之間排名第三。

中國人避免赴日 至少持續至3月

中國政府因為日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，去年11月下令中國民眾「避免前往日本」，中國的航空公司也開放免費退、改赴日機票，期限到今年3月下旬，傳出有許多旅行社、飯店旅館因此被取消訂單。日本國土交通大臣金子恭之表示，希望可以促進各國的旅客到日本旅遊，也會努力讓中國旅客早日「重返日本」；京都市觀光協會等旅遊業者則認為，認為對於那些覺得外國人太多的日本人來說，現在或許是一個出遊的好時機，歡迎國內旅客前來旅遊。

12月中國遊客驟減 總外國客人數反而創新高

有部分旅遊業者擔心少了中國遊客會對日本經濟造成影響，不過根據日本觀光局今公布的最新統計數續，2025年12月的訪日外國旅客人數為361萬7,700人，較去年同月增加3.7%，創下歷年來12月的最高紀錄。

廣告 廣告

日本觀光局指出，東亞以韓國、台灣，東南亞以馬來西亞、泰國，歐美澳則以美國、加拿大為主，這些國家的訪日人數增加成為推升12月表現的主要因素。

韓、台帶頭拉抬 多國旅客人數創紀錄

進一步分析，2025年12月的各國旅客人數，最高為韓國97萬4,200人（較前一年同月增12.3%），其次為台灣58萬8,400人，（較前一年同月增19.8%），再來就是中國的33萬0,400人，而這還是因為在中國呼籲避免旅遊情況下的數字，較前一年同月大減45.3%；但除了中國以外，各國旅客人數都是呈現增加趨勢，其中韓國、泰國等7個市場創下單月歷史新高、台灣、美國、加拿大等14個市場則創下歷年12月新高。

日本觀光局表示，台灣的日本旅遊熱潮持續高漲，近期又新增台南—熊本、台南—那霸航線，以及台北桃園—新千歲增班等地方航線，帶動航空座位成長，創下12月歷史新高。

日本2025外國旅客人數創高 台灣全年排名第三

而從一整年來看，日本2025年全年外國旅客人數達4,268萬3,600人，較前一年成長15.8%、增加580萬人以上，刷新年度歷史最高紀錄。

全年的訪日外國旅客數，最多的還是韓國，高達945萬9,600人，年增7.3%；中國雖然最後一個月大減45%，但全年仍以909萬6,300人，年增30.3%，排行第二；台灣則以676萬3,400人、年增11.9%，排行第三；第四為美國 330萬6,800人、年增21.4%，第五為香港251萬7,300人，但香港是唯一一個在主要市場中年增率為負的市場，較前一年度減少6.2%。

更多鏡週刊報導

春節連假要來了！中國人還抵制日本嗎？飯店機場現況曝 旅客：政治歸政治

中國人不去很傷？ 日本2025外國旅客「大增16%」總人次、消費創新高

「我再ven一次...」中國人批台灣調侃口音 網戰翻！反譏：你venty真多