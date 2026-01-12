玩日本遇最大敵人！一票台人秒認「頭痛快窒息」 內行人曝解法

生活中心／黃依婷報導

日本距離近、治安佳，是不少台灣人的旅遊首選國家。（示意圖／翻攝自Pixabay）

日本距離近、航班多、治安佳，美食購物選擇豐富，文化親切又有新鮮感，讓台灣人一年四季都想飛日本放鬆旅遊。不過就有一名網友抱怨，冬天到日本旅遊的他發現，每當進到室內時，暖氣就會成為他在東京最大的敵人，反覆頭痛讓他已經吞了4顆頭痛藥。

一名網友在Threads發文抱怨，暖氣根本就是他在東京最大的敵人，下飛機到發文的當下，他已經一路吃了四顆頭痛藥。

貼文曝光，引來網友共鳴，「晚上睡飯店才崩潰，中央空調溫度不能改，窗戶不能開，整個熱到很不舒服」、「果真有人和我一樣，悶到不行，缺氧中，室內完全不ok」、「最恐怖的是電車上的熱風才是最熱的」、「所以一進到室內一定要把衣服脫到剩下一件，然後勤勞喝水，不然頭真的很暈～悶熱」、「原來不是只有我會這樣」。

也有不少人建議，「所以不要穿高領，室內不要毛帽、大衣、圍巾，然後到室外記得不要一直戴著口罩，要適時拿下呼吸新鮮空氣」、「除了好的大衣外套戶外穿，進室內穿輕薄透氣點，除非大風雪跟整日戶外行程，我從不穿發熱衣」、「我也是～後來只要進到室內絕對穿少少，好像就好很多」；也有網友猜測，「其實是氣壓病」、「吃氣壓痛的中藥會好很多」、「日本有一種氣壓頭痛藥，藥妝店就有」。

