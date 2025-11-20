【玩日本顧荷包必看】日本消費建議 「以日幣結帳」旅日買票變貴5大遊日出國新制懶人包

文／景點+ 張盈盈 整理

日本近年觀光人潮暴增，新冠疫後觀光人潮更是大幅上升各地陸續祭出新政策以因應觀光公害與外國旅客急速成長。從大阪住宿稅調整、民間退稅APP手續費爭議，到景點門票雙重定價制度，日本在2025下半年開始出現多項與觀光相關的新措施，引發旅客廣泛討論，快跟著MOOK玩什麼頻道一次了解！

圖 / MOOK玩什麼頻道，以下同

1.大阪確定調漲住宿稅 2025年9月1日上路

日本各大觀光城市紛紛調整住宿稅，如今大阪府也正式公布新制。自 2025年9月1日 起，大阪將 調降徵收門檻至每晚房價 5,000 日圓（原為7,000日圓），且收費額將從 每晚200～500日圓不等（原為100～300日圓）。

由於各飯店的收費方式不同，部分可能已內含於訂房價格，亦有飯店是在入住時另行以現金收取，提醒旅客至大阪旅遊時務必準備備用現金。

2.退稅APP夯用「Pie VAT」 手續費最高恐達30%

旅客抱怨連連 日本近來越來越多商店改用第三方退稅APP如 「Pie VAT」。雖然標榜「手機操作、快速退稅」，但不少旅客發現實際退稅金額「比預期少很多」，甚至有人反映手續費高達3成。

Pie VAT 的機制是：

持卡人會以**含稅價（含10%消費稅）**支付

平台再從預計退還的10%稅金中，額外收取 未稅額的1.5%～3%平台手續費

換言之，旅客想退的稅金，可能最後只有約 70% 能拿回，引發不少觀光客批評政策不透明。

3.海外刷卡陷阱「DCC動態貨幣轉換」 專家提醒：在日本結帳請選日圓

旅客在日本刷卡時常會被詢問「要刷日幣還是台幣」。專家提醒，若選擇以台幣結帳，刷卡機可能啟用 DCC（動態貨幣轉換），導致匯率偏高、再加上海外手續費，總額往往比直接刷「日幣」更不划算。 建議旅客在日本消費時，一律選擇 「以日幣結帳」

4.景點門票紛紛採「雙重定價」 外國人票價最高差2.5倍

除了餐廳菜單兩種價格的現象外，日本各地景點也開始採用「分層定價」。

例如今年開幕的 沖繩 Junglia 樂園： 外國人一日券：8,800日圓 日本在住居民：6,930日圓

兩者差距高達 2.5倍。

又如兵庫縣 姬路城將自 2026年3月1日 起實施雙重定價：

非姬路市民成人票：從 1,000 日圓調漲至 2,500 日圓

市民票價維持 1,000 日圓不變

官方表示，由於日圓貶值及外國觀光客激增造成地區負擔，採用此制度是為控制人潮並強化設施維護，但仍引發部分旅客質疑差別待遇。

5.歐美也將調整入境規定 ETIAS與ESTA費用雙雙調漲

旅客未來前往歐美也須注意新規定：

歐盟 ETIAS — 2026年下半年啟用 18～70歲旅客，即使免簽也須預先上網填寫 ETIAS 申請並繳費。 申請費用已從 7 歐元調漲至 20 歐元。

美國 ESTA — 2025年9月30日起調漲 ESTA 授權費用將從 21 美元提高到 40 美元，漲幅近一倍。

日本觀光改革持續發酵 旅客需提前做好功課

日本為因應龐大觀光需求，從住宿稅、退稅制度到景點門票，都迎來新一波調整。專家提醒旅客，未來安排日本或歐美行程前，務必注意最新規定並預留旅費，以免影響旅遊品質，玩得更開心！

