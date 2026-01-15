【玩梗玩過頭】Charlie Kirk暗殺事件被玩家做成GTA任務 遭R星全面移除並加入禁字

(合成來源：Rockstar、Salem Radio Network)





《俠盜獵車手：線上模式》除了定期更新豐富的官方內容之外，遊戲本身也提供了非常豐富的客製化模式，讓玩家可以向社群分享各種任務，但就在最近，Rockstar Games 官方開始移除大量重現知名右派人士 Charlie Kirk 暗殺事件的任務，甚至還直接將他的名字列入了禁用詞彙。

根據《IGN》網站的報導，Rockstar North 在《俠盜獵車手：線上模式》於 12 月 10 日推出的全新資料片「山中安居」加入了一個全新遊玩要素，讓玩家可以在遊戲中自行創作任務。但在這套工具上線不久之後，許多玩家開始製作與 Charlie Kirk 暗殺事件有關的任務，其中一個名叫「We Are Charlie Kirk」的任務還吸引到了大量的玩家遊玩，而任務目標就是開槍射殺 Charlie Kirk。

廣告 廣告

而就在本週，Rockstar Games 正式將相關任務全面移除，並將 Charlie Kirk 的名字加入了禁用詞句中，不僅如此，消息人士還向《Variety》網站透露，Rockstar Games 也打算針對系統的「粗口過濾器」進行更名，藉此強調這套過濾工具不僅限於「粗俗內容」，同時也會針對各種有害或爭議內容進行限制。

值得注意的是，雖然「We Are Charlie Kirk」相關任務已經遭到移除，但《IGN》在 11 月 14 日深入調查後發現玩家依然有機會在《俠盜獵車手：線上模式》中找到與 Charlie Kirk 暗殺事件有關的任務，因為官方僅刪除並限制了英文中的「Charlie Kirk」，許多來自南韓等其他國家創作的任務尚未受到影響。以目前來說，Rockstar Games 尚未對此發表任何回應。

Charlie Kirk 是一位在北美極具爭議的右派人士，常常前往大學等場合與左派學生進行辯論。但就在 2025 年 9 月 10 日一場於猶他州猶他谷大學舉行的辯論活動上，Charlie Kirk 遭人從遠處開槍射殺身亡。

