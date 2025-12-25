玩槍戰手遊「預告台中殺人」 男遭拘提家人錯愕

刑事警察局採取強硬手段，針對網路上的恐嚇言論實施「即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦」。（圖／東森新聞）





為了防止「1219隨機攻擊案」引發模仿效應，刑事警察局採取強硬手段，針對網路上的恐嚇言論實施「即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦」。警方強調，無論是惡作劇、跟風發文甚至僅是轉發貼文，只要內容涉及恐嚇公眾，皆可能觸法。統計自12月21日至24日中午，全台警方短短3天內已掌握71則相關言論，迅速逮捕8名嫌犯，其中2人遭收押。

警方查獲的案例中，一名20多歲從事木工裝潢的羅姓男子，在上班期間玩槍戰手遊，竟於社群平台「Threads（脆）」及東森新聞官網留言嗆聲。羅男自稱是主嫌張文的弟弟，宣稱「張文是同組織的哥哥，我會幫他完成未竟遺願」，並揚言攜帶汽油彈、手槍、開山刀與手榴彈，針對台中速食店、影城及賣場展開攻擊。當刑警循線至羅男家中搜索拘提時，其家人對此毫不知情，當場錯愕不已。

另一名林姓嫌犯則因在網路上散布預告隨機殺人、鼓吹暴力並提倡「殺人正義」的言論，於22日遭警方逮捕。儘管林嫌落網後辯稱只是「發洩情緒」，但檢方火速於24日將其起訴，展現執法決心。

由於該起隨機攻擊案引發國際關注，刑事局罕見發布中、英文雙語新聞稿，嚴正警告民眾切勿以玩笑、跟風或試探心態散布暴力恐嚇訊息及假訊息。警方重申，網路世界並非法外之地，言論自由不包含恐嚇公眾。在社會氛圍敏感時刻，任何「一下認大哥、一下裝小弟」的玩笑都可能引發社會恐慌。警方將持續擴大清查，民眾切勿心存僥倖躲在鍵盤後發文，一旦觸犯《恐嚇公眾罪》，不僅會被逮捕，嚴重者更面臨收押禁見的下場。

