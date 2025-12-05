玩樂聖誕 樂在其中 「樂高®聖誕魔法屋」快閃台中大遠百

《圖說》「樂高®聖誕魔法屋」快閃台中大遠百。

【民眾網諸葛志一臺中報導】今年樂高®首度於12月5日至2026年1月4日期間，在台中大遠百時尚廣場舉辦「玩樂聖誕 樂在其中」快閃活動，現場打造「樂高®聖誕魔法屋」遊戲關卡及5米高「星願聖誕樹」打卡點，由好奇、調皮的樂高®聖誕喵陪伴大小朋友一同歡聚遊戲時光勇闖魔法屋，慶祝聖誕佳節！樂高®「Build To Give愛心步步拼」活動同時開跑，延續傳遞愛的精神，希望透過拼砌讓全台各地的孩子感受到陪伴與希望，邀請偏鄉學童於玩樂拼砌過程中探索夢想，在家人陪伴下，一起拼出希望及愛。

「樂高®聖誕魔法屋」即日起至2026年1月4日，在台中大遠百時尚廣場魔幻登場，邀請大小朋友一起來闖關！走進「薑餅甜屋」親手拼砌積木薑餅人，並打造專屬自己的聖誕薑餅屋，感受甜蜜溫暖的聖誕氣息；「遊戲酷房」化身小小聖誕禮物特派員，駕駛聖誕魔法車幫助聖誕喵送禮物，上演奇幻駕駛冒險；「閣樓尋寶」一起來動動腦，解鎖神秘線索卡片，挖掘驚喜聖誕寶藏；「星願聖誕樹」將心願畫下並掃描掛上星願聖誕樹，與心願合照留下魔法回憶！除了關卡體驗外，快閃店現場也祭出多項期間限定好禮，讓大小朋友一起度過充滿歡樂與魔法的聖誕。

現場更設計「寄信給聖誕喵」活動，寫下想收到的聖誕禮物或想對聖誕喵說的話，投入現場郵筒，或以平信寄至「236902 土城郵局 第 200 號信箱」，就能收到聖誕喵親自寄出的專屬回信與期間限定小驚喜。此外，每週將從所有來信中精選 10 封分享於樂高®官方社群，被選中的信件還能額外獲得隨機贈送的樂高®盒組。