玩樂＋美食＋住宿一次包辦 劍湖山世界聖誕活動熱鬧登場

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】迎接2025年溫馨歡樂的聖誕佳節，雲林劍湖山世界推出一系列「聖誕一日限定」活動，不僅有充滿節慶氛圍的《聖誕Battle舞力High》主題表演，更祭出超殺變裝優惠，只要聖誕主題變裝達標，入園門票只要100元！此外，聖誕節當天（12月25日）更加碼施放「300秒聖誕高空花火秀」，提前為跨年活動熱鬧暖身。

迎接2025年溫馨歡樂的聖誕佳節，劍湖山世界加碼施放「300秒聖誕高空花火秀」。（圖／記者洪佳伶翻攝）

劍湖山世界經理張華紋表示，今年特別發起「聖誕老人大募集」活動，12月25日當天限定，只要全身進行聖誕主題變裝（如聖誕老人、魯道夫、聖誕樹、雪人等），且變裝面積達70%以上，即可享本人門票100元的超值優惠；未變裝的遊客也能享有「聖誕全民均一價299元」，讓民眾輕鬆暢玩國際級遊樂設施，感受滿滿節慶氛圍。

聖誕主題活動將於下午3點在彩虹劇場熱力登場，由園區表演團隊帶來融合舞蹈與特技的《聖誕Battle舞力High》，隨後舉行「第一屆劍湖山盃舞蹈大賽－K-POP排舞明星賽」複賽，選出前8強隊伍，為跨年活動揭開熱血序幕。晚間6點30分，則於劍湖山茶花館前施放「300秒聖誕高空花火秀」，絢麗煙火點亮雲林夜空，營造浪漫聖誕夜。

除了精彩活動與門票優惠，劍湖山世界更結合在地特色，劍湖山渡假大飯店蔚藍西餐廳推出全新「古坑咖啡美食饗宴」，邀請遊客在暢玩園區、欣賞煙火後，品嚐在地咖啡入菜的創意料理，並以3,999元起入住五星級飯店，打造結合玩樂、美食與住宿的一站式聖誕假期，邀請民眾一起High翻雲林、留下最美好的節慶回憶。