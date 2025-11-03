玩權融在一起 遊戲接住特殊兒童

對於存在學習、情緒，或是身心障礙的孩子來說，一般的玩具、遊戲設施，他們很可能根本玩不了，或是缺乏寓教於樂的學習機會；有非營利組織特別從國外進口上千種共融玩具，而且邀請專業的治療師和志工，進到偏鄉陪伴，讓這群特殊的孩子也可以從遊戲和人際互動過程輕鬆學習，快樂成長。

細雨中的偏鄉小學，特殊孩子緊拉住大人的手，面對尋常的遊戲設施，他不一定有能力或勇氣，踏上階梯遊玩；不過今天，10多個一般孩子和面臨學習、情緒、身心障礙的孩童，迎來一個，讓他們眼睛睜大、愛不釋手，而且有人陪伴的共融遊戲日

大愛關懷協會理事長 胡重高：「來看孩子玩玩具，有哪些喜好特色，有哪些需要輔導，引導的地方。」

夢想遊園地創辦人 林君英：「(特殊小孩)很多時候，老師是以目標導向去上課，教具或許會很多，但玩具確實是很少 。」

林君英，特教老師，非營利組織創辦人，他每年花費數十萬元，蒐集全球各地新玩具「這在墨爾本買的，多重障礙裡面 坐輪椅的孩子。」

夢想遊園地員工 蘇佩恩：「唐氏症的芭比娃娃，她就是五官有稍微做一些調整，她有在穿一個鐵鞋，你看她腿的粗細度，特別不太一樣。」

先讓孩子了解這世界，存在許多不同樣貌的人；觸摸世界，也有不同招數「我們想說 盲人摸象，牠有象牙然後鼻子會動，這也是視障的認證， (視障圍棋子)黑色是有紋路的，所以你可以摸出黑白。」

大愛關懷協會督導 林芷榕：「比較注意的這個小孩，怕他會癲癇發作， 剛剛他(職能治療師)看到，那個孩子在吃玩具，所以她過去提醒一下老師。」

「天空的深藍色，深藍色 天空的藍色，對 我們講話講慢一點。」

家長 李玉蓮：「牙齦比較硬，沒辦法張開，有時講話結在一起，她邊拼圖邊講話，就練習她的嘴唇 。」

從玩遊戲的專注過程，找到真正問題，共同解決大愛關懷協會督導 林芷榕：「他(孩童)是因為認知，聽不懂指令，還是他聽得懂，不知道怎麼去做，也讓家長知道，他的孩子需要怎麼照顧 。」

用玩具和陪伴，讓不同的孩子既能夠獨立探索，又能夠跟大人、小夥伴們互動 學習 成長，就像把脫軌的車廂，重新連接上軌道，在生命路上，結伴前行。

