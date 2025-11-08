玩沙戲水天地，漫步觀景平台享受放鬆時刻～台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

大安濱海樂園就是(大安海水域場)，有分泳池區和玩沙戲水區。泳池區在有白色尖屋頂，向海那漾的建築裡，需要付費(一人100元)並著泳衣和戴泳帽；對面的沙灘則是免付費就可以進場的玩沙戲水天地，現場有救生員守護，但還是要遵守規定，才能玩得開心又安心。

台中大安濱海樂園

大安濱海樂園〡大安海水浴場

▼多年前首訪大安濱海樂園的我們直奔游泳池，完全沒有走到有海景、又可以玩沙踏水的沙灘區，再訪絕不能錯！補足這塊美麗的拼圖。

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

▼可以將車子停在停車場或路邊白線停車(請勿違規停車)

廣告 廣告

台中大安濱海樂園

▼海洋風立體壁畫、觀海特色休憩座椅和一大片玩沙踏水的淺灘，無處不吸引人，導致首次造訪的我們流連忘返。

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

▼大安濱海樂園分泳池區和沙灘區(海水浴場)：泳池區需要付費使用(1人100元，不限時)，沙灘區免費進場。

台中大安濱海樂園

▼特別要說明的是：大安濱海旅客中心的位置容易讓人找不到，因為旅客中心跟向海那漾露營區服務櫃檯以及販賣部都在同一區(向海那漾建築裡)。如果有相關問題需要解答、想買飲品或零食，或是購買海翁泳池門票的朋友，就到照片裡這棟白色建築裡。

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

大安濱海旅客服務中心〡海翁泳池(向海泳池)

▼向海那漾建築前方有一面集合牌子，此為導覽的集合地(大安港媽祖文化園區也有)，有興趣的朋友可以到旅客服務中心詢問。

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

▼【海翁大泳池】為夏日泳池，100元無限時暢游

開放期間：每年約落在6/1~8/31

戲水時間： 週一~週五 08:00~17:00 (週二公休，進行例行性維護與保養)、週六、週日： 08:00~18:00

游泳門票：100元

免費： 嬰幼兒110cm以下免費（須由家長購票陪同入場）、持身心障礙手冊免費（含必須陪同者一名）

進入游泳池需穿泳衣與戴泳帽

如遇雨天、颱風、雷擊等天候不佳狀況不開放

若有任何變動依園區公告資訊為主

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

▼向海那漾園區裡還有另一區戲水池(如下方照片)，提供給露營住宿客人使用，一般民眾不可進入。

台中大安濱海樂園

大安濱海樂園〡觀景步道&造景

▼大安濱海樂園的重頭戲，非眼前這片療癒沙灘莫屬！由大、中、小白鷺和黃頭鷺守護的沙灘，既可以玩沙踏水也能觀察小魚和螃蟹等海洋生物。

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

▼還有增添活潑氣期的海洋壁畫可以美拍喔~一起來濱海樂園可愛一波！

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

▼連海景第一排的休憩座椅都能看見蝦兵蟹將和牠的好朋友們，不過可得選對時節或涼爽時段前往，才不會紓壓的海景還沒欣賞到就先曬昏了。

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

▼向海延伸的觀景步道視野很讚，想看海卻又不想鞋子進沙的朋友可以來這處觀景平台。

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

▼真的被大安濱海樂園的休憩座椅萌到！滿滿的海洋元素超可愛的！

台中大安濱海樂園

▼告示牌上的海翁窟港緊鄰大安濱海樂園，走路就可以到(過海翁橋)。還能接到已開放一樓參觀的大安港馬祖文化園區喔~

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

▼這座海景鞦韆外型陽春但卻很搶手

台中大安濱海樂園

▼大安濱海海岸坡度平緩，退潮時露出的潮間帶灘地可達數公里遠，生物很豐富，是螃蟹、螺和貝類的生育地。

台中大安濱海樂園

▼將近30種螃蟹出現在大安濱海樂園周圍海域，退潮時有機會在沙灘上碰到角眼沙蟹或扇股窗蟹，幸運的話還能遇見其他螃蟹。面海的最右手邊有巨無霸螃蟹造景，別錯過囉~

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

▼鄰近的海翁橋(步行即可到)下也可以看見弧邊招潮蟹和彈塗魚，而且牠們不但身手敏捷，還都不小隻呢！

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

救生員巡邏站〡遊客休憩區&沖洗區

▼廣場裡藍色的海洋線條彩繪上擺放十二星座石，既有休憩功能也能來個星座對對碰，找找自己的星座在哪裡？

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

▼提醒大家在濱海樂園(海水域場)裡玩沙戲水時一定要遵守規範並注意安全

戲水時間為每日07:00~18:00

請於劃設範圍內活動，勿超越警戒線

禁止游泳、潛水

沙灘內有貝殼等尖銳物，請穿防水鞋或拖鞋，勿赤腳進入沙灘區

注意潮汐預報(沙灘邊有潮汐立牌，顯示當日乾潮與滿潮時間)

颱風警報或風力達8級以上將禁止遊客進入，請務必遵守安全人員指示

若有變動依現場公告資訊為主

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

▼紅色遮陽帳就是救生員的瞭望台，救生員會在此處駐守，時不時的會看見他們拿著望遠鏡做”視線巡邏”，針對越界或違規的行為廣播勸導。

台中大安濱海樂園

▼救生員駐守的下方位置既是遮陽休憩區也是簡易沖沙區，記得使用完畢要將水龍頭鎖緊，別讓水資源悄悄流走。【備註：若想沖洗全身的朋友可以到向海那漾建築裡的沖洗室沖洗，一次30元可以沖4分鐘(若有變動依現場公告資訊為主)】

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

▼紓壓的海景看不膩，靜靜的坐在海洋休憩座椅上享受無價的放鬆時刻。

台中大安濱海樂園

台中大安濱海樂園

大安濱海樂園好美！多年前首訪只想著帶小朋友們衝泳池，完全忽略戶外這片生氣勃勃的沙灘樂園。除了玩沙、踏水還能美拍，而且周邊有不少順遊點，例如已經開放一樓參觀區與遊客中心的大安港媽祖文化園區、南岸龜殼生態公園，和大安水蓑衣生態教育園區等。還沒來過大安濱海樂園的朋友，可以安排唷~

台中大安濱海樂園

台中市大安區

週三至週一8:00-17:00週二公休

玩・樂 最浪漫的教養

再忙也要一起玩！

與孩子的幸福時光～陪孩子遇見美好的事！

更多親子旅遊 X 親子創意生活資訊，請到「親子就醬玩」：www.kidsplay.com.tw

圖文作者：親子就醬玩駐站作家「小菲親子玩樂生活」