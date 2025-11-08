玩沙戲水天地，漫步觀景平台享受放鬆時刻～台中大安濱海樂園
大安濱海樂園就是(大安海水域場)，有分泳池區和玩沙戲水區。泳池區在有白色尖屋頂，向海那漾的建築裡，需要付費(一人100元)並著泳衣和戴泳帽；對面的沙灘則是免付費就可以進場的玩沙戲水天地，現場有救生員守護，但還是要遵守規定，才能玩得開心又安心。
大安濱海樂園〡大安海水浴場
▼多年前首訪大安濱海樂園的我們直奔游泳池，完全沒有走到有海景、又可以玩沙踏水的沙灘區，再訪絕不能錯！補足這塊美麗的拼圖。
▼可以將車子停在停車場或路邊白線停車(請勿違規停車)
▼海洋風立體壁畫、觀海特色休憩座椅和一大片玩沙踏水的淺灘，無處不吸引人，導致首次造訪的我們流連忘返。
▼大安濱海樂園分泳池區和沙灘區(海水浴場)：泳池區需要付費使用(1人100元，不限時)，沙灘區免費進場。
▼特別要說明的是：大安濱海旅客中心的位置容易讓人找不到，因為旅客中心跟向海那漾露營區服務櫃檯以及販賣部都在同一區(向海那漾建築裡)。如果有相關問題需要解答、想買飲品或零食，或是購買海翁泳池門票的朋友，就到照片裡這棟白色建築裡。
大安濱海旅客服務中心〡海翁泳池(向海泳池)
▼向海那漾建築前方有一面集合牌子，此為導覽的集合地(大安港媽祖文化園區也有)，有興趣的朋友可以到旅客服務中心詢問。
▼【海翁大泳池】為夏日泳池，100元無限時暢游
開放期間：每年約落在6/1~8/31
戲水時間： 週一~週五 08:00~17:00 (週二公休，進行例行性維護與保養)、週六、週日： 08:00~18:00
游泳門票：100元
免費： 嬰幼兒110cm以下免費（須由家長購票陪同入場）、持身心障礙手冊免費（含必須陪同者一名）
進入游泳池需穿泳衣與戴泳帽
如遇雨天、颱風、雷擊等天候不佳狀況不開放
若有任何變動依園區公告資訊為主
▼向海那漾園區裡還有另一區戲水池(如下方照片)，提供給露營住宿客人使用，一般民眾不可進入。
大安濱海樂園〡觀景步道&造景
▼大安濱海樂園的重頭戲，非眼前這片療癒沙灘莫屬！由大、中、小白鷺和黃頭鷺守護的沙灘，既可以玩沙踏水也能觀察小魚和螃蟹等海洋生物。
▼還有增添活潑氣期的海洋壁畫可以美拍喔~一起來濱海樂園可愛一波！
▼連海景第一排的休憩座椅都能看見蝦兵蟹將和牠的好朋友們，不過可得選對時節或涼爽時段前往，才不會紓壓的海景還沒欣賞到就先曬昏了。
▼向海延伸的觀景步道視野很讚，想看海卻又不想鞋子進沙的朋友可以來這處觀景平台。
▼真的被大安濱海樂園的休憩座椅萌到！滿滿的海洋元素超可愛的！
▼告示牌上的海翁窟港緊鄰大安濱海樂園，走路就可以到(過海翁橋)。還能接到已開放一樓參觀的大安港馬祖文化園區喔~
▼這座海景鞦韆外型陽春但卻很搶手
▼大安濱海海岸坡度平緩，退潮時露出的潮間帶灘地可達數公里遠，生物很豐富，是螃蟹、螺和貝類的生育地。
▼將近30種螃蟹出現在大安濱海樂園周圍海域，退潮時有機會在沙灘上碰到角眼沙蟹或扇股窗蟹，幸運的話還能遇見其他螃蟹。面海的最右手邊有巨無霸螃蟹造景，別錯過囉~
▼鄰近的海翁橋(步行即可到)下也可以看見弧邊招潮蟹和彈塗魚，而且牠們不但身手敏捷，還都不小隻呢！
救生員巡邏站〡遊客休憩區&沖洗區
▼廣場裡藍色的海洋線條彩繪上擺放十二星座石，既有休憩功能也能來個星座對對碰，找找自己的星座在哪裡？
▼提醒大家在濱海樂園(海水域場)裡玩沙戲水時一定要遵守規範並注意安全
戲水時間為每日07:00~18:00
請於劃設範圍內活動，勿超越警戒線
禁止游泳、潛水
沙灘內有貝殼等尖銳物，請穿防水鞋或拖鞋，勿赤腳進入沙灘區
注意潮汐預報(沙灘邊有潮汐立牌，顯示當日乾潮與滿潮時間)
颱風警報或風力達8級以上將禁止遊客進入，請務必遵守安全人員指示
若有變動依現場公告資訊為主
▼紅色遮陽帳就是救生員的瞭望台，救生員會在此處駐守，時不時的會看見他們拿著望遠鏡做”視線巡邏”，針對越界或違規的行為廣播勸導。
▼救生員駐守的下方位置既是遮陽休憩區也是簡易沖沙區，記得使用完畢要將水龍頭鎖緊，別讓水資源悄悄流走。【備註：若想沖洗全身的朋友可以到向海那漾建築裡的沖洗室沖洗，一次30元可以沖4分鐘(若有變動依現場公告資訊為主)】
▼紓壓的海景看不膩，靜靜的坐在海洋休憩座椅上享受無價的放鬆時刻。
大安濱海樂園好美！多年前首訪只想著帶小朋友們衝泳池，完全忽略戶外這片生氣勃勃的沙灘樂園。除了玩沙、踏水還能美拍，而且周邊有不少順遊點，例如已經開放一樓參觀區與遊客中心的大安港媽祖文化園區、南岸龜殼生態公園，和大安水蓑衣生態教育園區等。還沒來過大安濱海樂園的朋友，可以安排唷~
台中大安濱海樂園
台中市大安區
週三至週一8:00-17:00週二公休
