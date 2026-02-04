玩滑梯骨折控後續如踢皮球 彰縣府：持續爭取理賠

（中央社記者鄭維真彰化4日電）有民眾去年在彰化八卦山天空遊戲場溜滑梯受傷，至今手傷未癒，認為彰化縣政府處理消極，無奈提出國賠。縣府表示，將持續與保險公司爭取理賠，並協助國賠程序審查說明。

根據彰縣府網站資料，彰化縣政府與台灣設計研究院合作，以雲朵及灰面鵟鷹為靈感，在八卦山打造「天空遊戲場」，去年10月10日試營運。不過先後有2名民眾玩溜滑梯時受傷，1名國中女學生落地時受傷骨折，另有1名女子手部骨折。

受傷女子向媒體表示，去年10月受傷，目前左手仍無法完全擺正，騎車、睡覺皆感到疼痛，嚴重影響生活及工作，需要持續復健；今年1月她被告知理賠金額僅為醫療費用約3成，工作損失不予理賠，縣府建議她申請國賠，但態度消極，如踢皮球。

彰化縣政府城市暨觀光發展處指出，因公共意外責任保險需依事故原因責任成數賠償，縣府將持續與保險公司爭取及溝通醫療費用理賠；至於民眾所提工作損失及精神慰問金等部分，因其未提供薪資收入相關證明，保險公司無法認列，縣府將協助民眾國賠程序審查說明。

城觀處表示，依據中華民國國家標準公共兒童遊戲場設備規範，滑梯滑出段長度應為28公分以上，此工程完成的滑出段為135公分，已符合規定，日前再增加為245公分，以讓民眾遊憩更安心。（編輯：黃世雅）1150204