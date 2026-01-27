南部中心／綜合報導

有兩名小朋友到高雄一間遊樂園玩漂漂船，卻被卡在山洞裏，其中一人舉起手來，比出「540」無聲求助手勢，吸引人注意，卡了大約五分鐘，工作人員發現，立即過來把船推動。園方表示，應該是重量傾斜才會導致船被卡住。

兩名小男生坐在船上，但船卻卡在山洞中，動彈不得，兩名小男生坐在船上，但船卻卡在山洞中，動彈不得，

玩漂漂船被卡山洞 孩童比「540」無聲求助手勢引注意

兩名小男生坐在船上，但船卻卡在山洞中，動彈不得，急得大喊卡住了。（圖／翻攝threads@kungchungfan）

廣告 廣告

兩名小男生坐在船上，但船卻卡在山洞中，動彈不得，兩人不知所措，揮手揮了半天，沒人發現，其中穿著雨衣的小男生，疑似發現有人注意到後，舉起右手，反覆比著540的手勢，這時前面突然來了一艘船，兩人開始大喊「卡住了！」。兩名小朋友到高雄一間遊樂園玩漂漂船，沒想到卻被卡在山洞裏，想用手勢求救，沒想到民眾也沒看到是什麼意思，就這麼卡了大約五分鐘，才被工作人員發現。遊樂世界營運部協理郭泰麟：「同仁當下就是著青蛙裝，用人力的方式去把船隻往前推，那船隻就脫困，初步的判斷是遊客他的一個重量不夠平均，有水柱在噴噴灑，他受到了一些驚嚇，所以會擠在同一邊，造成船隻有傾斜傾斜的一個現象，然後側倒輪有稍微卡住。」









玩漂漂船被卡山洞 孩童比「540」無聲求助手勢引注意

遊樂園推測，疑似是重量不平均才會導致側倒輪卡住。（圖／民視新聞）

園方表示，漂漂船的設計是無動力的，只能靠水流移動，在船體兩側有像輪子一樣的設計，避免碰撞，疑似是重量不平均才會導致船隻傾斜卡住。而小朋友比出的540手勢，其實是「無聲求助手勢」，是加拿大婦女基金會在2020年所發起，讓受暴者在視訊或面對面情況下，不被施暴者查覺下發出求救信號。遊樂世界營運部協理郭泰麟：「只要遊客他有遇到狀況的話，他不想搭乘了，基本上他是把雙手給舉高，稍微做一個手勢，服務人員有看到的話，我們就會暫停設施了。」還好漂漂船設施本來就沒有什麼危險性，只是船隻暫時受困，不過，小朋友機警的手勢，也讓不少大人學到了一課。













原文出處：玩漂漂船被卡山洞 孩童比「540」無聲求助手勢引注意

更多民視新聞報導

光天化日搶劫? 詐團車手黑吃黑 面交87萬贓款起內鬨

女建商分屍案凶嫌歐陽榕病逝 全台死囚剩35人

死囚歐陽榕獄中病逝 分屍女恩人仍喊冤聲請釋憲

